營業稅選案查核開始 網路銷售列為重點

財政部中區國稅局苗栗分局表示，營業稅選案查核往年都在上半年，在4月左右，今年受疫情影響，延至下半年，7月才開始。「今年因疫情關係，營業人不太好過，國稅局有刻意壓低選案件數。」今年有六大選案查核重點，網路銷售占了三項。

苗栗分局說，今年不僅選案少，查核過程也比較傾向採輔導方式，協助納稅人補報及補繳。

官員指出，網路的查核主要針對銷售平台和臉書，現在直播購物也很興盛。在銷售平台方面，會較關注蝦皮。以網家和蝦皮比較，在網家平台售出貨物是由網家開給發票，網家再向上架的商家索取進項發票，制度較健全。蝦皮則只有部分商家會開發票。

官員指出，月銷售貨物超過8萬元就要辦理營業登記，有營業登記之後，再來看月平均銷售額，如果起落很大，月平均銷售不及8萬，可以適用查定課稅，不必開發票。

查核作業查核重點有六大，包括：

一、開立不實統一發票，幫助他人逃漏稅。

二、虛報進項稅額逃漏營業稅，以不得扣抵進項憑證、或無進貨事實及偽造憑證之進項稅額申報退抵稅款。

三、未依規定申報銷售額，開立二聯式收銀機統一發票未據實申報銷售額，將應稅銷售額申報為免稅或零稅率銷售額。

四、透過網路購買國外勞務（不含境內自然人跨境利用網路購買電子勞務）未依規定報繳營業稅。

五、利用網路銷售貨物或勞務（含跨境利用網路銷售電子勞務予境內自然人），未依規定辦理稅籍登記及報繳營業稅。

六、利用網路銷售貨物或勞務（含跨境利用網路銷售電子勞務予境內自然人），未依規定取具進項憑證。