2018綜所稅補繳 25日截止
隨著今年綜所稅申報結束，去年申報案的補稅稅單也陸續到來，2018年度綜所稅未申報、應補稅案件，目前全台合計4萬7,053件，補稅稅額3.24億元，已陸續於8月上旬寄發第一批核定稅額通知書及繳款書，繳款期限只到8月25日。
台北國稅局表示，針對去年未申報、應補稅的綜所稅案件，已經在本月初陸續發出稅單，就台北市轄內而言，國稅局核定應補稅的案件，就有4,490件，補稅金額為3,851萬餘元。而全國應補稅案件的金額，則上看3.24億元。
官員說，納稅義務人收到核定通知書及繳款書後，請仔細核對內容，由於並非民眾主動申報的內容，如果繳納通知書上有記載錯誤、計算錯誤或重複時，也要在繳納期限內，填寫相關證明文件及更正申請書，向戶籍所在地國稅局申請更正。
8月25日繳款期限到期後，國稅局將陸續裁罰滯納金。
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