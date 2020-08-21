聽新聞
test
0:00 / 0:00

建商開發票時點 須留意

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

建商銷售預售屋時，依據交易模式不同，要留意應開發票的時間點，諸如收取訂金、尾款時，都必須分別開立發票；有些建商會與買家約定，以銀行貸款抵繳預售屋尾款，這種情況則只要在銀行放款後三日內提供發票即可。

中區國稅局表示，預售屋是建商賣房的一種主要模式，經常有建商詢問預售屋如何開發票的問題。首先要留意的是契約書的部分，建商與買方簽訂契約時，契約書上除了要載明買賣標的內容，更重要的是，須約定價金的給付時間與方式。

第二是建商通常會按照訂金、每個工程期應付金額、尾款金額等，在每個約定名目進行收款。官員表示，理論上賣家必須在每一個收款的時間點，都分別各開一張統一發票、交給買受人。

不過特別針對預售屋交易，常看到涉及銀行貸款的情況，官員指出，如果買賣雙方約定以銀行房貸放款，用來抵繳預售屋買賣的尾款，這種模式會比較寬鬆一些，不會強迫建商要在收款的當下就開立發票，而是可以在取得銀行貸款日起算三日內，盡早將發票開給買家即可。

官員表示，雙方約好從房貸撥款來抵繳尾款時，如果因為銀行端行政上的延遲，或是其他原因而無法順利取款，但房屋所有權已經過戶給買家的話，依照財政部規定，最晚要在應於房屋所有權狀核發日起算三個月內，開出預售屋尾款的統一發票給買家。

建商 預售屋 房貸

延伸閱讀

函送法辦陳景峻是政治操作？柯市府回擊「子虛烏有」

陳景峻遭送辦案 簡舒培：當時告發的是柯文哲

建商喊房市超熱 另一頭雙北市11大新案殺價殺到見骨

陳景峻被法辦是北市高層放話？柯：地檢署流出的吧

相關新聞

降營所稅？ 財長：「硬著頭皮想想」

工商界呼籲調降營所稅等做為基本工資調漲配套，行政院昨（20）日表示，蔡總統19日的確有指示財政部長蘇建榮對此「想看看、討...

企業轉賣預售屋 當心重稅

轉賣「紅單」這種交易預售屋獲利模式，不僅要注意所得稅的問題，特別是企業戶轉賣預售屋時，亦須留意營業稅比成屋買賣還重，須依...

2018綜所稅補繳 25日截止

隨著今年綜所稅申報結束，去年申報案的補稅稅單也陸續到來，2018年度綜所稅未申報、應補稅案件，目前全台合計4萬7,053...

愛奇藝 擬按境外電商課稅

禁止陸資OTT來台的「愛奇藝條款」預計9月3日上路，不少愛奇藝訂戶擔憂權益受損，甚至擔心未來恐拿不到發票。財政部官員表示...

建商開發票時點 須留意

建商銷售預售屋時，依據交易模式不同，要留意應開發票的時間點，諸如收取訂金、尾款時，都必須分別開立發票；有些建商會與買家約...

全國未繼承土地創新高 你的繼承權益睡著了嗎？

今年全台房市與土地買氣升溫，卻仍有許多建物土地沒人繼承！根據內政部列冊統計，截至去年年底，全國未辦理繼承土地高達1.56萬公頃

住家裝太陽能板 留意稅事

近年政府力推綠能發電，就連一般住家也可以裝設屋頂太陽能板，但就要留意房屋稅的問題。

父母贈與子女財產 一年220萬免申報

財政部台北國稅局表示，除贈與股票或不動產，因需要過戶，否則，父母贈與子女財產，同一年度（每年1月1日至12月31日）內贈...

疫情影響 營所稅試算暫繳詢問度高

辦理營利事業所得稅暫繳有兩種方式，以往多採一般申報，今年受疫情影響，「試算暫繳」的詢問度高。

營所稅免暫繳 兩情況適用

財政部日前宣布受疫情重創的營利事業免暫繳營所稅。結果詢問電話湧入國稅局，各界都在問，什麼情況叫重創？國稅局官員耐心解釋，...

走私菸新手法 高雄港緝獲泊船外側丟包

財政部關務署高雄關今（19）日宣布，在高雄港第68號碼頭，查獲1艘兩岸航線貨櫃輪利用大帆布袋內裝大衛杜夫及七星品牌之私菸...

怡和國際 獲選為今年度統一發票績優營業人

怡和國際獲財政部選為今年度統一發票績優營業人，高雄國稅局局長蔡碧珍今（19）日赴該公司頒發獎項，並由怡和國際董事長朱文煌...

熱門新聞

投資人怕清算！元大原油正2回測1元大關

銀行業員工年薪落點大公開 「這五間」銀行年薪最高

個人勞保勞退資料 勞保局系統開放免插卡查詢

蔡總統：後續推動「紓困3.0」 讓國內的景氣回升

託付寶爭議 胡亦嘉秀公文：8月11日就送金管會 是誰沒誠信?

斥資逾1350萬歐元 ASML南科設EUV全球技術培訓中心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。