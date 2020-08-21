建商開發票時點 須留意

建商銷售預售屋時，依據交易模式不同，要留意應開發票的時間點，諸如收取訂金、尾款時，都必須分別開立發票；有些建商會與買家約定，以銀行貸款抵繳預售屋尾款，這種情況則只要在銀行放款後三日內提供發票即可。

中區國稅局表示，預售屋是建商賣房的一種主要模式，經常有建商詢問預售屋如何開發票的問題。首先要留意的是契約書的部分，建商與買方簽訂契約時，契約書上除了要載明買賣標的內容，更重要的是，須約定價金的給付時間與方式。

第二是建商通常會按照訂金、每個工程期應付金額、尾款金額等，在每個約定名目進行收款。官員表示，理論上賣家必須在每一個收款的時間點，都分別各開一張統一發票、交給買受人。

不過特別針對預售屋交易，常看到涉及銀行貸款的情況，官員指出，如果買賣雙方約定以銀行房貸放款，用來抵繳預售屋買賣的尾款，這種模式會比較寬鬆一些，不會強迫建商要在收款的當下就開立發票，而是可以在取得銀行貸款日起算三日內，盡早將發票開給買家即可。

官員表示，雙方約好從房貸撥款來抵繳尾款時，如果因為銀行端行政上的延遲，或是其他原因而無法順利取款，但房屋所有權已經過戶給買家的話，依照財政部規定，最晚要在應於房屋所有權狀核發日起算三個月內，開出預售屋尾款的統一發票給買家。