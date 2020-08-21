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企業轉賣預售屋 當心重稅
轉賣「紅單」這種交易預售屋獲利模式，不僅要注意所得稅的問題，特別是企業戶轉賣預售屋時，亦須留意營業稅比成屋買賣還重，須依整筆成交價課徵全額營業稅。
台北國稅局表示，營利事業購買預售屋，通常在房屋完成之前，房地產權並不會過戶，在這個時間點轉讓購屋的權利義務，也就是坊間所稱的「轉紅單」，交易性質係屬於出售「權利」，將登記預售房地的權利轉讓給買家，跟正常的不動產交易有別。
官員表示，一般來說成屋的買賣，在土地方面可以免營業稅，賣家可依照房屋評定現值、土地公告現值的價格占比為基準，算出賣屋成交價當中屬於土地部分的銷售額，開立免稅統一發票給買方，房屋部分才開應稅發票。
不過預售屋並沒有這樣優惠，官員表示，企業戶在不動產過戶到名下之前，直接轉讓已購買的預售屋權利，無論契約中有無約定房屋及土地價格比例，都須按成交價價格「全額」開立應稅統一發票，並不像成屋可以享土地交易免營業稅優惠。
台北市近來查核就發現一起案例，甲公司在2018年底時，向建設公司購買預售屋後，陸續付了5,000萬元給建設公司，但在2019年中就以轉紅單的方式，以6,500萬元將購買預售屋的權利轉讓給乙公司。
官員表示，甲公司在出售預售屋後，依據契約約定，針對房屋部分開了張2,000萬元應稅發票、針對土地部分開了4,500萬元免稅發票。對國稅局而言，既然雙方交易標的是預售屋紅單，就只是預售土地登記權利的轉讓，並非免徵營業稅的土地交易，因此，對整筆4,500萬元的免稅發票補稅加罰。
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