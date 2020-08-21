愛奇藝 擬按境外電商課稅
禁止陸資OTT來台的「愛奇藝條款」預計9月3日上路，不少愛奇藝訂戶擔憂權益受損，甚至擔心未來恐拿不到發票。財政部官員表示，未來愛奇藝可能轉為境外電商，我國針對境外電商已有一套課稅制度，無論營業稅、營所稅都有課稅權，同時也要求必須開立雲端發票。也就是說，未來愛奇藝條款上路後，付費訂閱愛奇藝，仍可收到發票。
目前愛奇藝是透過境內代理商「歐娣娣娛樂」在台營運，代理商屬境內營業人，原本就有依規定開立發票、報繳營業稅及營所稅。
未來愛奇藝無法再委託代理商，若要繼續經營台灣市場，最有可能轉型為境外電商，也就是類似Netflix這類的OTT平台；若如此，財政部表示，未來的課稅方式也會比照境外電商辦理。
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