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台東知名建商欠稅遭管收 一晚繳清234萬元

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

南區國稅局台東分局今（20）日上午發布，台東地區知名建商負責人欠稅遭管收，管收一晚就繳清欠稅234萬元。

台東分局官員表示，該建商賣房子沒開發票，被國稅局查獲，連補帶罰，欠繳93到95年的營業稅和營利事業所得稅合計約600萬元。台東分局將該欠稅案移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。

該建商的欠稅案分數案打了多年的行政救濟官司，在判決未確定前，花蓮分署沒有強制執行。直至部分行政救濟官司確定，而且發現該建商負責人有脫產事實，花蓮分署才獲得高等法院裁定准予管收。才管收一天，就拿到欠稅款。

花蓮分署調查發現，該負責人將公司轉手給無資力的原住民人頭名下，且將公司資產移轉至配偶及第三人。

台東分局指出，花蓮分署聲請管收獲准也不是很容易的事，在106年間向法院聲請管收，耗時逾兩年，期間並曾二度再抗告至最高法院，終獲裁定准予管收。「涉及人身自由，法院對管收裁定非常慎重。」花蓮分署掌握了脫產事實，才說服法院。

台東 建商 國稅局

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