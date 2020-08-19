每年贈與總計超過220萬元 要課贈與稅

什麼都在漲、唯有薪水不漲，年輕人苦哈哈。富爸爸捨不得女兒吃苦，今年起每個月分別發給2個女兒各10萬元零用錢。贈與稅贈與總額是指贈與人的贈與總金額，不是受贈人的受贈金額，因此女兒每人一年拿到120萬元，2人就是240萬元，已經超過贈與稅免稅門檻。

台北國稅局提醒，這位富爸爸要記得最遲明年1月14日前辦理贈與稅申報，並就贈與總額超過220萬元部分課徵贈與稅。也就是240萬元減除220萬元的免稅額後為20萬元，贈與2500萬元以下贈與稅稅率為10％，因此，這位富爸爸要繳稅2萬元。

台北國稅局表示，贈與人每年得自贈與總額中減除免稅額220萬元，因此父母贈與子女財產，同一年度(每年1月1日至12月31日)內贈與總金額不超過220萬元，免課徵贈與稅，贈與人可免辦理贈與稅申報。

國稅局說明，贈與總額是指贈與人同一年度內贈與他人的總金額，並非受贈人的受贈金額，免稅額也是贈與人同一個年度內得自贈與總額減除的金額。依遺產及贈與稅法第24條規定，贈與人應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內辦理贈與稅申報。

國稅局提醒，如因辦理產權移轉登記之需要，例如贈與股票或不動產，雖贈與金額未達免稅額220萬元的課稅門檻，仍應辦理申報，取得稽徵機關核發的贈與稅免稅證明書，始可辦理贈與財產移轉登記。