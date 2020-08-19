一年贈與財產未超過220萬元 免申報贈與稅
除非贈與股票或不動產，需要過戶，否則，財政部台北國稅局表示，父母贈與子女財產，同一年度（每年1月1日至12月31日）內贈與總金額不超過免稅額度220萬元，免課徵贈與稅，贈與人可免辦理贈與稅申報。
國稅局舉例說明，爸爸自今（109）年1月起，每個月15日贈與兩個女兒各10萬元，前11個月的贈與總額合計220萬元可免辦理贈與稅申報，但截至12月15日時，兩個女兒當年度之受贈金額雖僅各120萬元，但爸爸的贈與總額已達240萬元，應於超過免稅額的贈與行為發生後30日內（即最遲於110年1月14日前）辦理贈與稅申報，並就贈與總額超過220萬元部分課徵贈與稅。
官員說，上述爸爸不用每個月都到國稅局申報，只要年度最後一次贈與一起報即可。
但是有需要過戶者例外，國稅局官員說，如因辦理產權移轉登記之需要（例如贈與股票或不動產），雖贈與金額未達免稅額220萬元之課稅門檻，仍應辦理申報。因為要取得稽徵機關核發之贈與稅免稅證明書，沒有這個證明書，戶政機關或股務不會給辦過戶。
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