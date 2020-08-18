財政部修法揪跨國逃漏稅 連補帶罰抓更嚴

財政部今（18）日預告移轉訂價二大新規定，包括明訂跨國企業支付無形資產相關費用時，須遵守的訂價原則；其次，跨國逃漏稅罰則也是本次修正重點，如果刻意隱匿跨國受控交易的資訊，修法後將適用更嚴格的連補帶罰的門檻。

財政部於今日預告《營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則》部分條文修正草案，預告結束後將追溯至今年度起施行，勤業眾信會計師張宗銘表示，本次修正重頭戲為「無形資產」，曾把專利等資產設在海外，運用訂價授權等形式處理跨國金流的台商，將會受到最大影響。

張宗銘表示，常見的無形資產包括專利權、商標權等，甚至在修法之後，就連客戶資料、行銷網路及專門知識等項目，也可能被認定為無形資產，因此影響性相當廣泛；新規定也要求，未來國稅局查核跨國無形資產訂價時，要就開發、價值提升 、維護、保護及開發利用等活動，各國事業體承擔風險的貢獻度而定；修法後也新增可用「收益法」評估無形資產價估，跨國企業可預估無形資產帶來的未來收益，折現後進行訂價。

資誠會計師廖烈龍表示，接下來國稅局不會只看書面合約，依法將會檢視跨國企業的實際經濟行為、確認誰是實際承擔與管理風險功能的一方，如果企業在實務管理面上與書面不一致，要盡早重新訂價。

最後是罰則方面，跨國移轉訂價逃漏稅的規定也被修得更嚴，廖烈龍指出，財政部接下來將針對誠實申報、不誠實申報的逃漏稅訂定差別待遇，有誠實在關係人交易彙總表、關係人交易明細表、移轉訂價相關文據等文件裡，揭露跨國受控交易的企業，仍維持現行規定補稅及處罰。

但如果一開始就不打算誠實申報，後續被國稅局查獲逃漏稅，調整所得達全年所得額的5%以上、全年營業收入淨額1.5%以上，將依所漏稅額處二倍以下罰鍰。廖烈龍表示，修法後針對未誠實申報的免罰金額門檻，降為如實申報的一半，意味著違規跨國企業將更容易遭補稅加罰。