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戶籍遷出又遷回 e化申請省稅金

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
稅捐處提醒民眾，若因個人因素需要將戶籍遷出，請至少保留土地所有權人、配偶或直系親屬至少一人在原戶籍內，以免不符合自用住宅用地規定，造成荷包失血。報系資料照
稅捐處提醒民眾，若因個人因素需要將戶籍遷出，請至少保留土地所有權人、配偶或直系親屬至少一人在原戶籍內，以免不符合自用住宅用地規定，造成荷包失血。報系資料照

台北市稅捐稽徵處表示，原適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，即使仍居住在該地，如果全戶戶籍遷出就不符合自用住宅用地要件，地價稅會增加四倍以上。稅捐處主動寄發通知，特別提醒民眾在9月22日前遷入戶籍，可e化申請，省時方便又節稅。

稅捐處說，為減輕民眾自用住宅租稅負擔，稅法給予自用住宅用地可享稅率千分之2課徵地價稅的優惠，除規定是類房地不得出租和營業、都市土地面積不得超過300平方公尺、非都市土地面積不得超過700平方公尺等限制外，更明確規定必須「土地所有權人或其配偶、直系親屬應於該地辦竣戶籍登記」。

稅捐處提醒民眾，若因個人因素需要將戶籍遷出，請至少保留土地所有權人、配偶或直系親屬至少一人在原戶籍內，以免不符合自用住宅用地規定，造成荷包失血。舉例說明，原按自用住宅用地稅率課徵地價稅額2,000元，如不符規定，會改按一般用地稅率課徵地價稅額1萬元。

稅捐處指出，為加強e化服務，針對全戶戶籍遷出致不符合自用住宅用地規定的土地所有權人，稅捐處將主動寄發輔導通知，提醒民眾重新遷入戶籍後，可利用行動裝置掃描輔導通知書上的QR-Code專區，會自動帶入土地所有權人姓名及建物門牌資料，經確認後點選送件，即可完成申請。民眾為維護權益，千萬要把握節稅時機，務必於9月22日前送件，今年就可以適用優惠稅率課徵地價稅，若逾期申請，即使條件符合，仍得等到下一年才可適用，別讓自己的權益損失。

自用住宅 地價稅 行動裝置

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