減稅利多 基本生活費將調高
減稅利多來了！主計總處昨（14）日公布最近一年（2019年）每人可支配所得中位數為30.3萬元，財政部表示，將參考中位數60%訂定2020年每人每年基本生活費。若初步估算，今年每人基本生活費可望調高至18.2萬元，明年報稅適用，較去年17.5萬元大增7,000元，多口之家可望受惠。
若以四口之家試算，其餘條件不變下，明年報稅可多扣2.8萬元，以稅率5%計算，可望省稅1,400元；若以12%稅率計算，則四口之家可省稅3,360元。
由於基本生活費是算「人頭」，扶養親屬愈多的多口之家，可多減的基本生活費就愈多，原則上明年報稅時可望享受到的減稅利益就愈多。
但如果是單身小資族且無扶養親屬的話，原本可享有的免稅額8.8萬、標準扣除額12萬元合計，就已超過基本生活費，因此無法再從綜合所得額中多扣，較不是調高基本生活費的主要受惠族群。
財政部長蘇建榮昨日帶隊前往花蓮參訪，媒體問及今年基本生活費調整狀況時，賦稅署署長許慈美表示，財政部將參考主計總處數據來計算基本生活費，預計今年底才會正式公告，屆時受惠戶數及減稅利益才會出爐。
去年基本生活費為每人17.5萬元，當時財政部預估受惠人數約184萬人，減稅利益約73億元，今年調高基本生活費至18.2萬元後，受惠人數、減稅利益可望再提高。
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