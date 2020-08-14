發票下半年 將增開雲端專屬500元獎10萬組、六獎一組

統一發票小確幸又來了！財政部表示，2020年度供發放統一發票中獎獎金經費，經初步估算尚有餘裕，為提高統一發票中獎率及民眾使用雲端發票意願，同時配合政府推動振興三倍券鼓勵民眾增加消費政策，今年7-8月期、9-10月期及11-12月期統一發票將增開雲端發票專屬新台幣500元獎10萬組，以及六獎中獎組數一組。

財政部表示，今年度可供發獎的獎金經費，經估算可維持開出特別獎及特獎各一組、頭獎至六獎各三組、增開六獎一組、雲端發票專屬100萬元獎15組、2,000元獎1萬5000組及500元獎50萬組，且尚足夠支應2020年7-8月期、9-10月期及11-12月期統一發票再增開雲端發票專屬500元獎10萬組及六獎中獎組數一組。

根據財政部推估，調增一組統一發票六獎的中獎組數，約增加97.6萬個中獎機會。