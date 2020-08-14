偷渡私菸抓不完 上半年查獲300萬餘包
去年總統專機私菸案震憾全國，今年海關大規模加強私菸查緝工作，財政部關務署今（14）日指出，今年上半年海關緝獲私菸量高達300萬餘包，相較於去年同期表現，私菸破獲量增長到2.3倍左右。
財政部今日率隊參訪花蓮並舉辦記者會說明政策，關務署副署長陳依財指出，今年海關加強查緝私劣菸酒，相較於去年上半年緝獲私菸量131.4萬包，今年上半年查獲量大幅增加到300.5萬包，意即同期緝獲數量大幅增加約169萬包，成長幅度高達128.7%。
陳依財表示，今年共破獲五件重大私菸走私，每個案件走私量都超過50萬包，其中大部分是從東南亞運用海運轉口貨櫃，走私到高雄的案件，可見東南亞仍是進口私菸的主要來源；另外還有一件則是往返金門的國內雜貨輪，利用瀝青櫃藏匿走私菸品。五大私菸案合計市價超過新台幣1億9,500萬元。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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