偷渡私菸抓不完 上半年查獲300萬餘包

李女士的先生意外過世，留下她和10歲的女兒，她打電話向高雄國稅局三民分局請教，她女兒距20歲還有十年，以每年加計50萬元計算，她女兒的遺產稅扣除額是不是報550萬元？

2020-08-13 11:30