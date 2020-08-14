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受困疫情太鬱卒？上半年私菸查獲量大增逾一倍

聯合報 / 記者沈婉玉／花蓮即時報導
海巡署近日在馬祖海域緝獲走私菸船隻，運載1334箱，共68萬包未稅菸，是馬祖有史以來查獲最大筆的走私菸案。 海巡署第十海巡隊提供／中央社
海巡署近日在馬祖海域緝獲走私菸船隻，運載1334箱，共68萬包未稅菸，是馬祖有史以來查獲最大筆的走私菸案。 海巡署第十海巡隊提供／中央社

109年初嚴重特殊傳染性肺炎疫情爆發以來，全球經濟、國際運輸、金融貿易及民生物資等都受到嚴重影響，但私梟仍蠢蠢欲動，不受疫情影響，企圖走私菸品，牟取不法利益，海關今年上半年共緝獲私菸300萬5748包，較去年同期成長128.7%，創紀錄。

財政部關務署表示，海關職司邊境管制與走私查緝，私菸向來是邊境查緝重點，為有效杜絕私菸，海關依據「財政部109年度加強查緝私劣菸酒策進計畫」及「查緝走私菸品精進執行方案」積極執行私菸查緝。

關務署署長陳依財表示，不知道是不是因為大家受困疫情，心情特別鬱卒，所以需求量提高，今年上半年私菸查獲量大增，上半年緝獲私菸131萬3877包，比去年同期緝獲數量大幅增加約169萬包，成長幅度高達128.7%，並查獲重大走私菸品案共5件，合計市價超過新台幣1億9500萬元。

其中，4件重大走私菸品案自東南亞以海運轉口貨櫃方式走私，顯示東南亞地區仍為我國進口私菸主要來源；另有1件為國內雜貨輪於所載瀝青櫃藏匿走私，可見走私手法不斷變化，查緝人員須仔細觀察，持續提升查緝技巧，才能掌握稽查契機，有效阻截私菸於邊境。

財政部關務署強調，查緝走私不因疫情而暫停，為遏止私梟利用各種管道走私，海關將持續強化各項查緝措施，以杜不法。同時呼籲國人切勿貪圖便宜而購買來路不明菸品，並請民眾加入打擊走私的行列，勇於檢舉不法走私，一同維護國家財政稅收，守護國人身心健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海關今年上半年查緝香菸績效。圖／關務署提供
海關今年上半年查緝香菸績效。圖／關務署提供

走私 疫情 海關 私菸

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