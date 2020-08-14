小確幸又來了！發票二類小獎下半年將增開

財政部今（14）日表示，今年統一發票獎金經費有尚有餘裕，因此決定將針對下半年7-8月期、9-10月期、11-12月期統一發票獎金，將增開一組200元六獎中獎號碼，另外還會額外加碼10萬組500元雲端特別獎，將會大增97.6萬個中獎機會。

上半年統一發票每期開出特別獎一組、特獎一組，以及頭獎至六獎各三組，以及增開六獎一組，賦稅署長許慈美今日表示，由於上半年有些發票中獎人沒有領獎，因此獎金預算仍有裕餘，下半年由於發票獎金還有餘裕，故決定將增開六獎從一組提升至二組。

另外，近年政府也力推雲端發票，如果將雲端發票存在線上載具，還有機會抽中雲端專屬100萬元獎15組、2,000元獎1.5萬組及500元獎50萬組。

許慈美表示，財政部也會針對雲端發票專屬獎作加碼，500元雲端專屬獎將從50萬組增加到60萬組，增開10萬組。

許慈美表示，二類小獎增開之後，今年下半年三期發票的中獎機率將會大大提升，約增加97.6萬個中獎機會。