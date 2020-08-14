地價稅納稅基準日8月31日 節稅有撇步

台北市土地寸土寸金，不動產的價格普遍高於其他縣市，台北市稅捐處特別提醒，近期打算買賣房地產的民眾，請注意地價稅是以8月31日做為納稅義務基準日，也就是當日地政機關土地登記簿所記載之所有權人，是今年地價稅的納稅義務人。

地價稅的課稅期間是當年度1月1日至12月31日，依土地稅法規定，每年係以8月31日為納稅義務基準日，如果在8月31日前完成土地所有權移轉登記，新所有權人持有土地雖未滿一年，仍應繳納全年地價稅，反之，如9月1日以後再至地政機關辦理移轉登記，新購土地地價稅就由原所有權人繳納。

稅捐處進一步指出，為加強便民服務，稅捐處特別針對最近一年因買賣、贈與或繼承等原因取得土地的新所有權人，若尚未按自用住宅用地稅率課徵地價稅，將主動寄發輔導通知提醒納稅義務人，如果符合地價稅自用住宅用地要件，要把握節稅時機，記得在9月22日前提出申請，2020年就可適用優惠稅率課徵地價稅，逾期申請的話，只能自次年才可適用，千萬不要讓自己的權益睡著了。

稅捐處說，如有需要進一步瞭解相關地方稅法令規定，可就近向稅捐處所屬分處洽詢，亦可撥打該處服務電話（02）23949211分機181、182，有專人提供服務及解答。