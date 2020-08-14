成年下修到18歲 遺產稅卑親屬扣除額不會自動縮水

行政院將送出民法修正案，下修成年年齡到18歲，財政部也將一併送修遺產及贈與稅法。國稅局官員指出，遺贈稅法中明定卑親屬扣除額計算到20歲，如果遺贈稅沒有完成修法，卑親屬扣除額不會縮水。

官員指出，遺產及贈與稅法第17條第1項第2款規定：「繼承人為直系血親卑親屬者，每人得自遺產總額中扣除40萬元。其有未滿20歲者，並得按其年齡距屆滿20歲之年數，每年加扣40萬元。」另有施行細則規定，這40萬元按物價調整，109年調整到50萬元。財政部擬將屆滿20歲改為距成年。

因為遺贈稅法中明定「距屆滿20歲⋯⋯」，遺贈稅法又是特別法，所以，如果立法院有意見，不認同降到18歲的話，官員說，遺贈稅未完成修法，實務上仍會計算到20歲，「不是民法修了，遺產稅卑親屬扣除額自動跟著降。」

遺產稅扣除額是扶養親屬的概念，18歲有判斷能力，但未必有謀生能力，官員指出，仍有聽到對修正遺贈稅的雜音。