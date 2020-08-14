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稅法經典判決／營業稅、營所稅 須各自調查

經濟日報 / 記者徐碧華／台北報導

依信塑膠工業被查到91年度收受不實發票840萬多元，補課營業稅。之後，連帶91年度的營利事業所得稅申報案也被剔除這840萬多元營業成本，核補營所稅和加徵未分配盈餘營所稅。最高行政法院判決，營業稅和營所稅是不同的稅目，核補營所稅應該再予調查，不能把核補營業稅的資料直接當成調整營所稅的證據。

調整營業稅之後，同一案件跟著移送到負責營所稅的審一科處理，這是稅務機關的作業流程，因此，營業稅被調整之後，營所稅調整常緊接著而來。資誠聯合會計師事務所法律暨稅務服務營運長許祺昌說，最高行政法院108年度判字第550號判決給了納稅人類似營所稅案件訴訟的權利。該判決被資誠和學者們選為2020台灣年度最佳稅法判決。

北區國稅局查到一家資源回收社91年度開立不實發票，追蹤發現，有多張發票是開給依信塑膠工業，於是通報給中區國稅局。中區國稅局一勾稽，發現依信塑膠工業確實有多張發票並沒有支付貨款，認定是不實發票，予以剔除。

營業稅是按進、銷項互抵後的額度報繳，中區國稅局剔除多張進項發票合計840萬多元後，補課營業稅42萬多元，同時重罰，按所漏稅額罰三倍，罰126萬多元。依信塑膠工業繳了。

營業稅處理後，中區國稅局將案子移給主管營所稅的審一科處理，剔除依信塑膠工業91年度成本840萬多元，補徵營所稅210萬多元，罰一倍，罰210萬多元。

剔除成本之後，盈餘跟著往上調，重新核定91年度未分配盈餘增加了630萬多元，當時的未分配盈餘要加徵10%的營所稅，補加徵營所稅63萬多元，罰0.5倍，罰款31萬多元。依信塑膠工業營業稅案確定，但對後續營所稅補、罰不服，提起行政訴訟。依信塑膠工業向法院指出，自家是製造業，要進多少料才能做出東西是可以查的，亦可以查同業水準，按中區國稅局剔除後成本計，已經低到不合理水準。

最高行政法院廢棄原判決，發回台中高等行政法院。許祺昌說，該判決揭示營所稅和營業稅是不同的稅別，各具課徵要件，二者間並沒有何者成立就作為另一稅捐課徵情事，不得僅以營業稅罰鍰確定判決所認定事實作為所審理個案的事實，相關聯證據得以參考，這判決貫徹憲法第16條保障人民訴訟權。（系列完）

營所稅 營業稅 國稅局

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