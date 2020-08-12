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拒繳遺產稅 台北分署剛柔並濟追回941萬元

中央社 / 台北12日電
圖為行政執行署台北分署。 圖／台北分署提供
圖為行政執行署台北分署。 圖／台北分署提供

行政執行署台北分署表示，台北市謝姓男子身故留下多筆遺產，但繼承人拒繳遺產稅941萬元，經執行官查封拍賣不動產並登門勸說，終於讓繼承人繳納剩餘稅款，全案清償完畢。

法務部行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，謝姓男子死亡後留下文山區土地9筆及存款等遺產，但8名繼承人因紛爭不斷而未繳納遺產稅，財政部台北國稅局於民國107年10月間移送台北分署強制執行。

台北分署受理後發現存款不足抵償遺產稅，緊接著查封其中4筆不動產，並陸續通知繼承人說明清償計畫，但各繼承人互相指摘、互推責任，無人願意繳納。

承辦人員認為，本件遺產權利關係複雜且義務人間彼此不睦，難以期待只靠執行遺產或勸說繳納的方式徵起稅款，因此決定雙管齊下、剛柔並用。

台北分署先就已查封的4筆不動產進行拍賣，順利拍定其中2筆，拍定金額分別為184萬餘元及241萬餘元。在不動產拍定而能清償部分稅款的前提下，承辦人員研判因剩餘稅款總額已降低，繼承人繳款意願應會增加，改採勸導方式，積極向繼承人分析利害關係。

承辦人員多次登門拜訪繼承人，最後讓各繼承人願意依應繼分比例分擔剩餘稅款，並主動繳納，全案歷時近2年，始告清償。

遺產 法務部 北市 遺產稅

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