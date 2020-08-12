快訊

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拋棄繼承 遺產稅扣除額不會增加

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
示意圖／ingimage授權
示意圖／ingimage授權

民眾辦理遺產稅申報時，繼承人如為被繼承人之直系血親卑親屬，每位繼承人可自遺產總額減列扣除額，以109年為例，每人扣除額為50萬元，財政部南區國稅局特別提醒，如果親等近者全部拋棄繼承由次親等卑親屬繼承者，可扣除之數額係以拋棄繼承前原得扣除之數額為限。

該局表示，依民法第1138條之規定，第一順序遺產繼承人為直系血親卑親屬，包括各種不同的親等，由近而遠親等為子（女）、孫子（女）、曾孫子（女）等等，以親等進者為先。遺產稅申報時，繼承人為直系血親卑親屬者，每人可自遺產總額扣除50萬元（109年標準），但為避免親等近者藉拋棄繼承方式，由次親等卑親屬繼承，增加繼承人扣除額，以規避遺產稅，遺產及贈與稅法第17條第1項第2款但書規定，親等近者如全部拋棄繼承，由次親等卑親屬繼承時，可減除之繼承人扣除額最高係以拋棄繼承前原得扣除之數額為限。

該局舉例說明，如被繼承人甲之子女2人全部向法院聲請拋棄繼承，由孫子女A、B、C、D、E等5人繼承，則直系血親卑親屬扣除額為100萬元〔2人×50萬元〕，而非250萬元〔5人×50萬元〕，可自遺產總額中扣除。

遺產稅 贈與稅 財政部

延伸閱讀

北市稅處與台北國稅局合作 受理查詢金融遺產服務

成年年齡喊降 節稅權益縮水

法律櫥窗／要保人、被保人不同 身故保險金被課稅

生前談妥賣房 免課遺產稅

相關新聞

拋棄繼承 遺產稅扣除額不會增加

民眾辦理遺產稅申報時，繼承人如為被繼承人之直系血親卑親屬，每位繼承人可自遺產總額減列扣除額，以109年為例，每人扣除額為...

7月證交稅 13年新高

財政部昨（11）日公布最新稅收統計，前七月累計稅收1兆4,406億元，年減5%。但受益於台股交易熱絡，7月證交稅表現最亮...

營所稅大減 今年稅收估短徵千億

在去年美中貿易戰及今年疫情與減稅雙重衝擊下，累計今年前七月營所稅較去年同期大減近三成，創六年新低，使今年累計前七月稅收較...

六都土增稅成長 竹市倍增

從稅收來看，7月房市、車市兩樣情。房市方面，指標稅目土增稅、契稅都成長，尤其集中在六都；六都之外，新竹市房市也相當熱絡，...

營所稅暫繳 二模式申報

今年營所稅暫繳申報即將於9月登場，北區國稅局指出，除了依法免辦暫繳的企業，其餘多數營利事業應依據兩種模式設算稅額，第一種...

三類情況 可免辦理營所稅暫繳

無論是否受新冠肺炎疫情影響，北區國稅局表示，包括稅額較低、年度間營業狀況有異動、特殊身份等三類情況，依法皆得以免辦9月的...

疫情發威 英可採電子憑證申報租稅協定優惠

有鑑於新冠肺炎疫情全球肆虐，部分稅務作業也加速電子化，財政部表示，配合英國稅務單位政策，今年台商協助英國客戶、英國子公司...

租稅協定優惠 台商須主動申請

新南向國家是台商海外經營重點，包括越南、印尼、新加坡在內，都已與台灣訂有所得稅協定，台北國稅局提醒，諸如營業利潤、股利、...

名模收入 列執行業務所得

名模林若亞的稅務案件今年5月終判，林若亞勝訴，也立下如何區別執行業務所得和薪資所得的判例。中正大學財經法律學系特聘教授黃...

境外資金匯回 首年破2,000億元在望

境外資金匯回專法第一年8%特別稅率申請期限僅至8月14日，剩下最後一周。財政部今（10）日表示，截至8月7日止，申請匯回...

北市稅處與台北國稅局合作 受理查詢金融遺產服務

為擴大為民服務，台北市稅捐處與財政部台北國稅局合作，首創自今(2020)年8月10日起，將遺產稅申報有關查詢金融遺產的便...

自有工廠享最低地價稅

地價稅採累進稅率，不過，特別針對自有工廠地主，或是出租工廠用地的房東，取得合格工廠登記，即可享千分之10優惠稅率課徵地價...

熱門新聞

拍板！保德信人壽55億元嫁台新金控

經濟部宣布三倍券變十倍 首波幸運兒全台2,100位

台新金19時30分召開記者會 說明收購案

杏國新藥解盲 無需修改計畫將繼續執行臨床

台新金55億元買下保德信人壽 待金管會核准

台新買保德信 擬賣彰銀持股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。