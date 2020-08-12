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拋棄繼承 遺產稅扣除額不會增加
民眾辦理遺產稅申報時，繼承人如為被繼承人之直系血親卑親屬，每位繼承人可自遺產總額減列扣除額，以109年為例，每人扣除額為50萬元，財政部南區國稅局特別提醒，如果親等近者全部拋棄繼承由次親等卑親屬繼承者，可扣除之數額係以拋棄繼承前原得扣除之數額為限。
該局表示，依民法第1138條之規定，第一順序遺產繼承人為直系血親卑親屬，包括各種不同的親等，由近而遠親等為子（女）、孫子（女）、曾孫子（女）等等，以親等進者為先。遺產稅申報時，繼承人為直系血親卑親屬者，每人可自遺產總額扣除50萬元（109年標準），但為避免親等近者藉拋棄繼承方式，由次親等卑親屬繼承，增加繼承人扣除額，以規避遺產稅，遺產及贈與稅法第17條第1項第2款但書規定，親等近者如全部拋棄繼承，由次親等卑親屬繼承時，可減除之繼承人扣除額最高係以拋棄繼承前原得扣除之數額為限。
該局舉例說明，如被繼承人甲之子女2人全部向法院聲請拋棄繼承，由孫子女A、B、C、D、E等5人繼承，則直系血親卑親屬扣除額為100萬元〔2人×50萬元〕，而非250萬元〔5人×50萬元〕，可自遺產總額中扣除。
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