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資金專法匯回近2,000億元 160億稅收到手

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

財政部統計，境外資金匯回管理運用及課稅條例自108年8月15日施行，已吸引近2,000億元境外資金申請匯回，超過預期。台北國稅局指出，資金一旦匯入，銀行將先行扣繳稅率8%的稅款。換句話說，財政部因資金專法將進帳160億元稅收。

不僅帶進稅收，也帶入實質投資，財政部統計，帶動近470億元投入實體產業。

適用資金專法第一年8%特別稅率之申請期限至109年8月14日，即將屆期，財政部提醒有意回台投資之台商，宜加快腳步向國稅局提出申請。財政部長蘇建榮日前受訪時推估首年應可匯1,500億元，沒想到，臨屆期超出預期。

國稅局官員指出，資金專法匯回資金是在資金匯入銀行專戶時，由銀行先行扣繳，每月一次和國稅局申報扣繳憑單和繳交稅款。也就是說，這近2,000億元資金的稅收幾已到手。而實質投資的退稅款，則要到實質投資落實等到經濟部審核後才會退稅，退稅是之前的事。

財政部 國稅局 稅款

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