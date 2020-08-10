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北市稅處與台北國稅局合作 受理查詢金融遺產服務

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

為擴大為民服務，台北市稅捐處與財政部台北國稅局合作，首創自今(2020)年8月10日起，將遺產稅申報有關查詢金融遺產的便民服務據點擴大至地方稅稽徵機關，遺產稅納稅義務人以後可就近至北市稅捐處所屬的中正、中山、萬華、松山及內湖等五個分處，申請查詢被繼承人金融遺產，以方便儘速辦理遺產稅申報。

遺產稅納稅義務人為辦理遺產稅申報，須先到國稅局或稅捐處查調被繼承人財產、各類所得等資料，再向金融機構等查詢其他金融遺產，財政部為免民眾奔波於各金融機構間，自今年7月1日起實施全國國稅局跨局受理單一窗口查詢金融遺產服務，可申請查詢被繼承人的存款、基金、上市（櫃）及興櫃有價證券、人身保險、金融機構貸款及信用卡債務等金融遺產資料，國稅局受理後將申請資料通報金融機構，由金融機構直接將查詢結果回復納稅義務人，各金融單位更提供民眾第一次透過這項服務查詢金融遺產免收手續費優惠。

稅捐處進一步說明，遺產稅的納稅義務人一開始如到稅捐處查調被繼承人財產、所得資料，則須再跑一趟國稅局申請查詢金融遺產資料，為節省其往返國稅局和稅捐處的時間，該處與臺北國稅局合作，擴大服務據點至該處未與國稅局合署辦公的中正、中山、萬華、松山及內湖等五個分處，民眾可就近提出申請查詢被繼承人金融遺產，稅捐處於受理後再將申請書轉送國稅局通報金融機構，為民眾提供更便利的服務。您如果還有其他疑問，可撥打該處服務電話：(02)23949211分機181、182，將有專人為您服務及解答。

遺產稅 國稅局 財政部

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