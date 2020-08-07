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私人經營立案補習班免徵營業稅 但要課所得稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

台北國稅局表示，私人經營立案補習班，依規定免徵營業稅，會有私人以為不課營業稅，就不必報所得稅，「要的，只有免營業稅，沒有免所得稅。」

台北國稅局舉例，甲君於105年初向目的事業主管機關申請立案登記設立A補習班，A補習班當年度收取教授技藝之學雜費收入500萬元，支付成本及必要費用350萬元，且實際經營權人及所有權人都是甲君，甲君應於106年5月辦理其個人105年度綜合所得稅結算申報，如實申報其當年度經營補習班之其他所得150萬元(500萬元-350萬元)。

官員提醒，私人指自然人，申報綜所稅是列在「其他所得」項目。

至於未立案者，目前規定是要課營業稅，後續補習班老闆一般都會知道要報個人綜所稅。

補習 營業稅 所得稅

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