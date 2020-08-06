快訊

慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

107年度綜所稅補稅單近日寄出 8月25日前繳納

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
財政部台北國稅局表示，107年度綜合所得稅未申報應補稅案件，已陸續於8月上旬寄發核定稅額通知書及繳款書，限繳日期為8月16日至25日。示意圖／聯合報系資料照片
財政部台北國稅局表示，107年度綜合所得稅未申報應補稅案件，已陸續於8月上旬寄發核定稅額通知書及繳款書，限繳日期為8月16日至25日。示意圖／聯合報系資料照片

財政部台北國稅局表示，107年度綜合所得稅未申報應補稅案件，已陸續於8月上旬寄發核定稅額通知書及繳款書，限繳日期為8月16日至25日。

台北國稅局指出，轄內未申報案件經核定有4,490件應補稅，補稅金額為3,851萬餘元。納稅義務人收到核定通知書及繳款書，請仔細核對內容，如繳納通知文書有記載錯誤、計算錯誤或重複時，於繳納期限內，檢具相關證明文件及更正申請書向戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所申請更正。

如核定稅額通知書及繳款書內容無誤，未於繳納期限內繳納稅款，逾期繳納要加徵滯納金及利息。

國稅局提醒，繳款書是以雙掛號郵寄，絕對不會以電話或傳送簡訊方式，通知納稅義務人至自動櫃員機依指示操作繳稅，請納稅義務人注意，切勿受騙上當。

國稅局 所得稅

延伸閱讀

第2輪紓困金 共和黨最新版本：今年去世者仍可領

稅法經典判決系列二／避稅≠逃稅 合法行為不罰

二大減稅政策加持 今年綜所稅退稅469.6億元

綜所稅退稅時間 全面提早

相關新聞

財長：今年稅收短徵1,200億

財政部長蘇建榮昨（5）日表示，受到新冠肺炎影響，今年稅收將短徵約1,200億元。據悉，這也代表連續六年稅收超徵將在今年終...

磁吸海外專才 租稅優惠將加碼

國發會主委龔明鑫昨（5）日表示，為提高特定專業人才來台誘因，國發會現與財政部研商，擬將外國特定專業人才薪資所得超過300...

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

高雄一位勞工領443萬多元舊制退休金被補稅34萬，引起勞工注意。財政部賦稅署官員表示，其實節稅有道，「舊制退休金全部轉入新制帳戶，免稅，企業不會開出扣繳憑單。」

政院版「名醫逃稅條款」修法 最高刑期擬改為七年

財政部推動稅捐稽徵法修法，加重重大惡意逃漏稅罰則，據了解，行政院已召開審查會審竣，其中「名醫逃稅條款」將進行微調，原財政部預告草案是針對逃漏稅情節重大者，處「六個月以上、十年以下」有期徒刑，但經跨部會討論後，配合刑法慣用體例修正刑度，改為處「一年以上、七年以下」有期徒刑，財政部修正文字後將再送行政院，希望下會期能送進立法院審查。

【房市熱翻2】父母金援買房大業 小心這樣「稅」更重

國內都會區房價高不可攀，年輕人若有父母金援，可少奮鬥好幾年就脫離無殼蝸牛一族，但父母親在幫小孩晉升為有屋族時，會計師提醒，除了善用贈與免稅的額度，也要注意日後售屋可能面臨的房地合一稅負擔。

稅法經典判決系列二／避稅≠逃稅 合法行為不罰

陳女士具有雙重國籍，擔心肥咖條款被美國追稅，從公開市場賣掉名下的東南水泥股票，然後由實質控制的投資公司買回，被高雄國稅局視為降低稅率的逃稅安排，補個人綜所稅122萬多元，罰款48萬多元。最高行政法院去（108）年不認同國稅局的處分，廢棄原判決，發回高雄高等行政法院。

他漏報媽媽繼承的333萬元存款 被要求補稅罰款119萬

小陳（化名）的爸爸民國105年過世，媽媽去（108）年過世。由於媽媽主控家中財政大權，爸爸過世時名下只有約1,000萬元的存款，沒繳到遺產稅，不動產等都登記在媽媽名下。前不久小陳收到媽媽遺產稅案的補稅、裁罰通知，合計119萬多元，就為了漏報「媽媽繼承爸爸的333萬元存款」。

獎酬股投抵 財務稅務有別

企業發放員工獎酬股後，務必要留意申請投資抵減時，財、稅帳上處理有別，台北國稅局表示，財務帳上可能會分期估列薪資費用，但若...

凱博觀點／留意開曼私募基金財報新規

開曼群島繼2019年1月1日實施經濟實質法案後，為回應歐盟進一步要求，於2020年2月7日再通過「私募基金法」（Priv...

八稅法修正 財部排優先審

賦稅署署長許慈美昨（4）日表示，下個立法院會期有許多稅法修法，其中以即將屆期的貨物稅條例、加重重大惡意逃漏稅罰則的稅捐稽...

幫小孩、老婆買壽險 小心這3種情況他們會被課稅

國人愛用保單理財，但若不明白要保人、被保人和受益人的關係，可能會被多課稅。實務上便有許多長輩買壽險指定小孩或孫子為受益人，沒想到領取死亡給付後，卻被追繳稅款，就是因為沒搞懂保險、遺產和贈與相關法令。

女兒出嫁時大方贈不動產 國稅局：先別衝動

一對父母想趁女兒出嫁時，把名下一棟新北市房子贈與女兒，自己住的房子留給兒子。財政部北區國稅局官員喊「且慢」，這麼做不只涉及贈與稅，一過戶還得馬上要繳土地增值稅，未來還有房地合一稅問題，算一算這麼做是否真的划算？

熱門新聞

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

美醫療物資夥伴 我有望入列

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。