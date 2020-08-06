107年度綜所稅補稅單近日寄出 8月25日前繳納
財政部台北國稅局表示，107年度綜合所得稅未申報應補稅案件，已陸續於8月上旬寄發核定稅額通知書及繳款書，限繳日期為8月16日至25日。
台北國稅局指出，轄內未申報案件經核定有4,490件應補稅，補稅金額為3,851萬餘元。納稅義務人收到核定通知書及繳款書，請仔細核對內容，如繳納通知文書有記載錯誤、計算錯誤或重複時，於繳納期限內，檢具相關證明文件及更正申請書向戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所申請更正。
如核定稅額通知書及繳款書內容無誤，未於繳納期限內繳納稅款，逾期繳納要加徵滯納金及利息。
國稅局提醒，繳款書是以雙掛號郵寄，絕對不會以電話或傳送簡訊方式，通知納稅義務人至自動櫃員機依指示操作繳稅，請納稅義務人注意，切勿受騙上當。
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