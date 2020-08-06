快訊

台南衛生局長陳怡爆婚外情 因健康因素請辭獲准

今再增1名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
財政部賦稅署官員表示，舊制退休金全部轉入新制帳戶免稅。 圖／聯合報系資料照片
財政部賦稅署官員表示，舊制退休金全部轉入新制帳戶免稅。 圖／聯合報系資料照片

高雄一位勞工領443萬多元舊制退休金被補稅34萬，引起勞工注意。財政部賦稅署官員表示，其實節稅有道，「舊制退休金全部轉入新制帳戶，免稅，企業不會開出扣繳憑單。」

假設高雄那位勞工有新制退休金個人帳戶，他在退休時要求公司會計部門幫他把領到的443萬多元退休金轉入個人的新制退休金帳戶，就不用因退職所得併計綜合所得多繳那34萬元的所得稅

官員強調：「要全數轉入才可以免稅，如果只轉入部分，就不能免稅。」舊制轉入新制可以選擇全部轉或部分轉，只有全部轉入才能免稅；只轉部分，例如只轉200萬元進個人帳戶，提領243萬多元，不能免稅。雖只提領243萬多元，但公司會按照提領全額443萬多元來計算退職所得，開給扣繳憑單。「部分轉入和不轉課一樣的稅。要節稅只能全額轉入。」

官員說，近期有些銀行的會計部門來詢問相關規定，財政部才去找出相關的解釋函令，原來是早在民國94年勞退新制推出時，就發布相關課稅規定。當初會訂定全部轉入才免稅，應該是為了鼓勵勞工多累積新制退休金。

「嚴謹來說，也不叫免稅，應該說是延遲課稅，到了提領新制勞退金才課稅。」官員說，新制勞退提領適用定額免稅，一次領或領月退各適用不同的免稅額度，不過，會把舊制退休金倒入新制，一般會選擇月退，領月退的退職所得免稅額度很高，財政部公告的109年度是78.1萬元，亦即當年度月領超過6.5萬元，才有機會有「退職所得」。

勞動部官員說，勞保局會扣除78.1萬元，開給勞工退職所得的扣繳憑單，勞工不必自己算。

賦稅署官員指出，目前有一種情況還沒有解釋，勞工已全部提領舊制退休金，後來想想又要求轉入新制，只要時間不是隔太久，在數月之內，勞保局是可以接受的。可能因為案例少、轉入金額也低，實務上還沒有碰到相關稅務問題，能不能給免稅還沒有討論。

退休金 免稅額 勞退 財政部 勞保 勞動部 所得稅

延伸閱讀

【房市熱翻2】父母金援買房大業 小心這樣「稅」更重

八稅法修正 財部排優先審

領舊制退休金 平均工資別算錯

特定保險給付 納最低稅負

相關新聞

財長：今年稅收短徵1,200億

財政部長蘇建榮昨（5）日表示，受到新冠肺炎影響，今年稅收將短徵約1,200億元。據悉，這也代表連續六年稅收超徵將在今年終...

磁吸海外專才 租稅優惠將加碼

國發會主委龔明鑫昨（5）日表示，為提高特定專業人才來台誘因，國發會現與財政部研商，擬將外國特定專業人才薪資所得超過300...

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

高雄一位勞工領443萬多元舊制退休金被補稅34萬，引起勞工注意。財政部賦稅署官員表示，其實節稅有道，「舊制退休金全部轉入新制帳戶，免稅，企業不會開出扣繳憑單。」

政院版「名醫逃稅條款」修法 最高刑期擬改為七年

財政部推動稅捐稽徵法修法，加重重大惡意逃漏稅罰則，據了解，行政院已召開審查會審竣，其中「名醫逃稅條款」將進行微調，原財政部預告草案是針對逃漏稅情節重大者，處「六個月以上、十年以下」有期徒刑，但經跨部會討論後，配合刑法慣用體例修正刑度，改為處「一年以上、七年以下」有期徒刑，財政部修正文字後將再送行政院，希望下會期能送進立法院審查。

【房市熱翻2】父母金援買房大業 小心這樣「稅」更重

國內都會區房價高不可攀，年輕人若有父母金援，可少奮鬥好幾年就脫離無殼蝸牛一族，但父母親在幫小孩晉升為有屋族時，會計師提醒，除了善用贈與免稅的額度，也要注意日後售屋可能面臨的房地合一稅負擔。

稅法經典判決系列二／避稅≠逃稅 合法行為不罰

陳女士具有雙重國籍，擔心肥咖條款被美國追稅，從公開市場賣掉名下的東南水泥股票，然後由實質控制的投資公司買回，被高雄國稅局視為降低稅率的逃稅安排，補個人綜所稅122萬多元，罰款48萬多元。最高行政法院去（108）年不認同國稅局的處分，廢棄原判決，發回高雄高等行政法院。

他漏報媽媽繼承的333萬元存款 被要求補稅罰款119萬

小陳（化名）的爸爸民國105年過世，媽媽去（108）年過世。由於媽媽主控家中財政大權，爸爸過世時名下只有約1,000萬元的存款，沒繳到遺產稅，不動產等都登記在媽媽名下。前不久小陳收到媽媽遺產稅案的補稅、裁罰通知，合計119萬多元，就為了漏報「媽媽繼承爸爸的333萬元存款」。

獎酬股投抵 財務稅務有別

企業發放員工獎酬股後，務必要留意申請投資抵減時，財、稅帳上處理有別，台北國稅局表示，財務帳上可能會分期估列薪資費用，但若...

凱博觀點／留意開曼私募基金財報新規

開曼群島繼2019年1月1日實施經濟實質法案後，為回應歐盟進一步要求，於2020年2月7日再通過「私募基金法」（Priv...

八稅法修正 財部排優先審

賦稅署署長許慈美昨（4）日表示，下個立法院會期有許多稅法修法，其中以即將屆期的貨物稅條例、加重重大惡意逃漏稅罰則的稅捐稽...

幫小孩、老婆買壽險 小心這3種情況他們會被課稅

國人愛用保單理財，但若不明白要保人、被保人和受益人的關係，可能會被多課稅。實務上便有許多長輩買壽險指定小孩或孫子為受益人，沒想到領取死亡給付後，卻被追繳稅款，就是因為沒搞懂保險、遺產和贈與相關法令。

女兒出嫁時大方贈不動產 國稅局：先別衝動

一對父母想趁女兒出嫁時，把名下一棟新北市房子贈與女兒，自己住的房子留給兒子。財政部北區國稅局官員喊「且慢」，這麼做不只涉及贈與稅，一過戶還得馬上要繳土地增值稅，未來還有房地合一稅問題，算一算這麼做是否真的划算？

熱門新聞

他納悶該去台積電「謎之職缺」面試？ 同業暴動：可以先看房啦！

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

美醫療物資夥伴 我有望入列

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。