勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

高雄一位勞工領443萬多元舊制退休金被補稅34萬，引起勞工注意。財政部賦稅署官員表示，其實節稅有道，「舊制退休金全部轉入新制帳戶，免稅，企業不會開出扣繳憑單。」

假設高雄那位勞工有新制退休金個人帳戶，他在退休時要求公司會計部門幫他把領到的443萬多元退休金轉入個人的新制退休金帳戶，就不用因退職所得併計綜合所得多繳那34萬元的所得稅。

官員強調：「要全數轉入才可以免稅，如果只轉入部分，就不能免稅。」舊制轉入新制可以選擇全部轉或部分轉，只有全部轉入才能免稅；只轉部分，例如只轉200萬元進個人帳戶，提領243萬多元，不能免稅。雖只提領243萬多元，但公司會按照提領全額443萬多元來計算退職所得，開給扣繳憑單。「部分轉入和不轉課一樣的稅。要節稅只能全額轉入。」

官員說，近期有些銀行的會計部門來詢問相關規定，財政部才去找出相關的解釋函令，原來是早在民國94年勞退新制推出時，就發布相關課稅規定。當初會訂定全部轉入才免稅，應該是為了鼓勵勞工多累積新制退休金。

「嚴謹來說，也不叫免稅，應該說是延遲課稅，到了提領新制勞退金才課稅。」官員說，新制勞退提領適用定額免稅，一次領或領月退各適用不同的免稅額度，不過，會把舊制退休金倒入新制，一般會選擇月退，領月退的退職所得免稅額度很高，財政部公告的109年度是78.1萬元，亦即當年度月領超過6.5萬元，才有機會有「退職所得」。

勞動部官員說，勞保局會扣除78.1萬元，開給勞工退職所得的扣繳憑單，勞工不必自己算。

賦稅署官員指出，目前有一種情況還沒有解釋，勞工已全部提領舊制退休金，後來想想又要求轉入新制，只要時間不是隔太久，在數月之內，勞保局是可以接受的。可能因為案例少、轉入金額也低，實務上還沒有碰到相關稅務問題，能不能給免稅還沒有討論。