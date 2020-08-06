快訊

台南衛生局長陳怡爆婚外情 因健康因素請辭獲准

今再增1名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

政院版「名醫逃稅條款」修法 最高刑期擬改為七年

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部推動稅捐稽徵法修法，「名醫逃稅條款」將進行微調，改為處「一年以上、七年以下」有期徒刑，財政部修正文字後將送行政院，希望下會期能送進立法院審查。 圖／聯合報系資料照片
財政部推動稅捐稽徵法修法，「名醫逃稅條款」將進行微調，改為處「一年以上、七年以下」有期徒刑，財政部修正文字後將送行政院，希望下會期能送進立法院審查。 圖／聯合報系資料照片

財政部推動稅捐稽徵法修法，加重重大惡意逃漏稅罰則，據了解，行政院已召開審查會審竣，其中「名醫逃稅條款」將進行微調，原財政部預告草案是針對逃漏稅情節重大者，處「六個月以上、十年以下」有期徒刑，但經跨部會討論後，配合刑法慣用體例修正刑度，改為處「一年以上、七年以下」有期徒刑，財政部修正文字後將再送行政院，希望下會期能送進立法院審查。

現行稅捐稽徵法規定，納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅者，刑期最高五年，罰金最高僅6萬，對於重大惡意逃漏稅案件並無加重罰則。

在現行規定下，過去曾有立委指出，逃漏稅數億元的名醫卻只要罰6萬就可解套，質疑有縱放之虞。因此財政部通盤檢視相關規定，並推動稅捐稽徵法修法。

財政部去年預告草案，除了將惡意逃漏稅罰金從6萬以下提高到500萬以下外，還新增「名醫條款」，也就是針對情節重大者，可處六個月以上、十年以下有期徒刑，併科1,000萬以上、1億元以下罰金。

不過到了行政院跨部會討論後，法務部指出，目前刑法刑度上的體例，不外乎六個月到五年、一年到七年、七年到十年這三種刑期，建議財政部微調，以符合刑度體例。

據了解，財政部預計將名醫條款刑期，調整為「一年以上、七年以下」有期徒刑。換句話說，修正過後，最高刑期將從草案的十年降低為七年，不過同時最低刑期也會從草案的六個月提高到一年。

至於罰金部分，則維持財政部草案，可併科1,000萬以上、1億元以下罰金。

此外，其餘修法內容包括放寬一次被補徵鉅額稅款者可申請分期繳稅，並將逾期繳稅的滯納金計算周期，從每逾兩日加徵1%，延長為每逾三日等，都維持財政部草案、文字酌修。

財政部後續將修正整理文字內容後，再送回行政院，希望下會期可送進立法院審議，不過是否列為優先法案，還須視行政院整體考量。

財政部 逃漏稅 立法院 稅款

延伸閱讀

110年總預算歲出破2兆 行政院會13日討論

董氏盼修法加快腳步 國健署：討論中 搶立院下會期審議

八稅法修正 財部排優先審

第一金董事長廖燦昌涉遠航掏空案請辭 財政部予以准辭

相關新聞

財長：今年稅收短徵1,200億

財政部長蘇建榮昨（5）日表示，受到新冠肺炎影響，今年稅收將短徵約1,200億元。據悉，這也代表連續六年稅收超徵將在今年終...

磁吸海外專才 租稅優惠將加碼

國發會主委龔明鑫昨（5）日表示，為提高特定專業人才來台誘因，國發會現與財政部研商，擬將外國特定專業人才薪資所得超過300...

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

高雄一位勞工領443萬多元舊制退休金被補稅34萬，引起勞工注意。財政部賦稅署官員表示，其實節稅有道，「舊制退休金全部轉入新制帳戶，免稅，企業不會開出扣繳憑單。」

政院版「名醫逃稅條款」修法 最高刑期擬改為七年

財政部推動稅捐稽徵法修法，加重重大惡意逃漏稅罰則，據了解，行政院已召開審查會審竣，其中「名醫逃稅條款」將進行微調，原財政部預告草案是針對逃漏稅情節重大者，處「六個月以上、十年以下」有期徒刑，但經跨部會討論後，配合刑法慣用體例修正刑度，改為處「一年以上、七年以下」有期徒刑，財政部修正文字後將再送行政院，希望下會期能送進立法院審查。

【房市熱翻2】父母金援買房大業 小心這樣「稅」更重

國內都會區房價高不可攀，年輕人若有父母金援，可少奮鬥好幾年就脫離無殼蝸牛一族，但父母親在幫小孩晉升為有屋族時，會計師提醒，除了善用贈與免稅的額度，也要注意日後售屋可能面臨的房地合一稅負擔。

稅法經典判決系列二／避稅≠逃稅 合法行為不罰

陳女士具有雙重國籍，擔心肥咖條款被美國追稅，從公開市場賣掉名下的東南水泥股票，然後由實質控制的投資公司買回，被高雄國稅局視為降低稅率的逃稅安排，補個人綜所稅122萬多元，罰款48萬多元。最高行政法院去（108）年不認同國稅局的處分，廢棄原判決，發回高雄高等行政法院。

他漏報媽媽繼承的333萬元存款 被要求補稅罰款119萬

小陳（化名）的爸爸民國105年過世，媽媽去（108）年過世。由於媽媽主控家中財政大權，爸爸過世時名下只有約1,000萬元的存款，沒繳到遺產稅，不動產等都登記在媽媽名下。前不久小陳收到媽媽遺產稅案的補稅、裁罰通知，合計119萬多元，就為了漏報「媽媽繼承爸爸的333萬元存款」。

獎酬股投抵 財務稅務有別

企業發放員工獎酬股後，務必要留意申請投資抵減時，財、稅帳上處理有別，台北國稅局表示，財務帳上可能會分期估列薪資費用，但若...

凱博觀點／留意開曼私募基金財報新規

開曼群島繼2019年1月1日實施經濟實質法案後，為回應歐盟進一步要求，於2020年2月7日再通過「私募基金法」（Priv...

八稅法修正 財部排優先審

賦稅署署長許慈美昨（4）日表示，下個立法院會期有許多稅法修法，其中以即將屆期的貨物稅條例、加重重大惡意逃漏稅罰則的稅捐稽...

幫小孩、老婆買壽險 小心這3種情況他們會被課稅

國人愛用保單理財，但若不明白要保人、被保人和受益人的關係，可能會被多課稅。實務上便有許多長輩買壽險指定小孩或孫子為受益人，沒想到領取死亡給付後，卻被追繳稅款，就是因為沒搞懂保險、遺產和贈與相關法令。

女兒出嫁時大方贈不動產 國稅局：先別衝動

一對父母想趁女兒出嫁時，把名下一棟新北市房子贈與女兒，自己住的房子留給兒子。財政部北區國稅局官員喊「且慢」，這麼做不只涉及贈與稅，一過戶還得馬上要繳土地增值稅，未來還有房地合一稅問題，算一算這麼做是否真的划算？

熱門新聞

他納悶該去台積電「謎之職缺」面試？ 同業暴動：可以先看房啦！

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

美醫療物資夥伴 我有望入列

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。