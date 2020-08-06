政院版「名醫逃稅條款」修法 最高刑期擬改為七年

財政部推動稅捐稽徵法修法，加重重大惡意逃漏稅罰則，據了解，行政院已召開審查會審竣，其中「名醫逃稅條款」將進行微調，原財政部預告草案是針對逃漏稅情節重大者，處「六個月以上、十年以下」有期徒刑，但經跨部會討論後，配合刑法慣用體例修正刑度，改為處「一年以上、七年以下」有期徒刑，財政部修正文字後將再送行政院，希望下會期能送進立法院審查。

現行稅捐稽徵法規定，納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅者，刑期最高五年，罰金最高僅6萬，對於重大惡意逃漏稅案件並無加重罰則。

在現行規定下，過去曾有立委指出，逃漏稅數億元的名醫卻只要罰6萬就可解套，質疑有縱放之虞。因此財政部通盤檢視相關規定，並推動稅捐稽徵法修法。

財政部去年預告草案，除了將惡意逃漏稅罰金從6萬以下提高到500萬以下外，還新增「名醫條款」，也就是針對情節重大者，可處六個月以上、十年以下有期徒刑，併科1,000萬以上、1億元以下罰金。

不過到了行政院跨部會討論後，法務部指出，目前刑法刑度上的體例，不外乎六個月到五年、一年到七年、七年到十年這三種刑期，建議財政部微調，以符合刑度體例。

據了解，財政部預計將名醫條款刑期，調整為「一年以上、七年以下」有期徒刑。換句話說，修正過後，最高刑期將從草案的十年降低為七年，不過同時最低刑期也會從草案的六個月提高到一年。

至於罰金部分，則維持財政部草案，可併科1,000萬以上、1億元以下罰金。

此外，其餘修法內容包括放寬一次被補徵鉅額稅款者可申請分期繳稅，並將逾期繳稅的滯納金計算周期，從每逾兩日加徵1%，延長為每逾三日等，都維持財政部草案、文字酌修。

財政部後續將修正整理文字內容後，再送回行政院，希望下會期可送進立法院審議，不過是否列為優先法案，還須視行政院整體考量。