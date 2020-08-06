稅法經典判決系列二／避稅≠逃稅 合法行為不罰

經濟日報 / 記者徐碧華／台北報導
圖／經濟日報提供
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陳女士具有雙重國籍，擔心肥咖條款被美國追稅，從公開市場賣掉名下的東南水泥股票，然後由實質控制的投資公司買回，被高雄國稅局視為降低稅率的逃稅安排，補個人綜所稅122萬多元，罰款48萬多元。最高行政法院去（108）年不認同國稅局的處分，廢棄原判決，發回高雄高等行政法院。

上述判決被資誠聯合會計師事務所和稅法專家們選為2020最佳稅法判決，台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲解說判決要旨，他指出，納稅者權利保護法第7條規定，避稅不等於逃稅，合法的避稅行為不能裁罰，終於看到納保法的立法意旨落實在判決上。

陳女士個人適用綜所稅最高稅率40%，股票由個人名下轉成公司名下，投資公司買股的錢也由陳女士提供。配股配息的適用稅率由40%降為17%，高雄國稅局認為這是陳女士的取巧安排，歸戶補稅後，還按所漏稅額罰0.4倍。

黃士洲說，最高行政法院的判決說明陳女士並沒有隱匿事實，股票進出都透過公開市場，從公開市場賣出去，投資公司也只是在同期間由公開市場買進同一檔股票。既然交易公開，資訊透明，即無所謂「逃稅」，既不是逃稅，當然不用罰款。

黃士洲指出，自從納保法通過立法之後，對納稅者的保護有法源基礎，法官也開始引用納保法判案。避稅不等於逃稅，黃士洲說，這是納保法第7條的重點，避稅是合法的，假造事實才是逃稅。避稅不必處罰。

當初在訂第7條時，財政部特別要求加了一個但書，黃士洲說，但是是這樣的：「但納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，不在此限。」

什麼叫隱匿？黃士洲說，這個個案的判決至少說明一點，透過公開市場的交易，稅捐機關不能稱之為「隱匿」，因為在相關的申報書都有揭露。

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