財長：今年稅收短徵1,200億

財政部長蘇建榮昨（5）日表示，受到新冠肺炎影響，今年稅收將短徵約1,200億元。據悉，這也代表連續六年稅收超徵將在今年終結，轉為短徵。蘇建榮也指出，在紓困、特別預算等壓力下，今年底將舉債3,000至4,000億元，但仍在合法、合規的債限內，也所幸近年財政穩健，有足夠因應空間。

蘇建榮昨日接受廣播專訪時提到，今年中央政府稅課方面，雖然受惠於台股量能帶動證交稅收增加，但所得稅、貨物稅等稅目衰退，財政部初步預估，今年中央政府稅收將短徵1,200億元。

攤開近年稅收狀況，自2014年至2019年，已連續六年超徵（實徵數大於預算數），換句話說，2020年中央稅收預估短徵1,200億元，是近年來少見。

財政部日前也表示，累計上半年稅收僅9,681億元，較去年同期大減三成，全年預算數僅達成40%，稅收情況並不樂觀。

不過蘇建榮表示，中央政府收入除了稅課外，還有非稅課收入，今年包括5G釋照標案，帶來1,400億元入帳；世貿三館設定地上權案權利金有300多億元，也會在今年入帳，整體非稅課收入優於預期，可平衡稅收短徵。

蘇建榮說，在紓困條例施行期間，政府持續推出紓困方案，共4,200億元，其中約有1,000億元可自往年歲計賸餘移用，其餘則需要舉債，另還有新式戰機、前瞻基礎建設分年舉債等，他預估，今年底中央政府約需舉債三至四千億元左右，要在短時間借到這麼多錢，確實有壓力。

財政部指出，併計總預算及特別預算等，今年中央政府一年以上公共債務未償餘額預算數為5兆6,192億元，占前三年度GDP平均數比率為30.5%，距離債限還有10.1個百分點；若再加上肺炎特別預算第二次追加案，預計今年底債務比率約為31.3%，仍在合法、合規的債限範圍。