稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

財政部長蘇建榮今天表示，預估今年度稅收短徵約1200億元，加上紓困特別預算分年舉債，今年底舉債將超過4000億元，壓力不小，但尚未超過法定債限。所幸前兩年財政較穩健，減少舉債，加上今年5G釋照與世貿三館地上權權利金等非稅收入增加，有助彌補稅課收入可能的短少數。

以此推算，今年舉債金額將創民國100年以來、10年新高。

蘇建榮今天接受廣播節目專訪，他指出，因應疫情，政府紓困方案從1.0、2.0到3.0，合計須要4200億元財源；加上前瞻基礎建設特別預算二階段5100億元，及新式戰機採購的特別預算要2400多億元。

財政部官員指出，依據109年預算，雖歲入歲出有賸餘294億元，但累積債務必須還本，還有前瞻基礎建設第2期預算，總計約1738億元。

紓困振興特別預算2100億元，第2次追加2100億元，共4200億元；扣除以往的歲計賸餘，總計要借3900億元，規劃109年度先舉債2700億元，明年借1200億元。

也就是說，今年總共預計要舉債4438億元。明年除紓困振興特別預算要舉債1200億元，還有前瞻基礎建設及新式戰機採購的特別預算，也需要分年舉借，恐怕國庫負擔也很沉重。

依據財政部公布的「中央政府各年度債務舉借概況」，今年若舉債4438億元，超過100年的4085.57億元，年度舉債金額將創100年以來、10年新高，僅次於99年因應金融海嘯及莫拉克風災，當年舉債近5000億元的紀錄。

財政部表示，以今年預估舉債4438億元來計算，109年底中央政府1年以上公共債務未償餘額約5.7兆餘元，債務比率31.3%，距債限40.6%規定，還有9.3個百分點，法定可舉債額度還有約1.7兆元。