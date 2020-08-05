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財長回應高雄市長補選之戰 4,000億補助款決定了

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
財政部長蘇建榮。聯合報系資料照
財政部長蘇建榮。聯合報系資料照

財政部長蘇建榮今（5）日上午接受電台訪問，主持人問到高雄市長補選活動，行政院長蘇貞昌要給4,000億元，民眾黨參選人吳益政向中央討800億元，部長怎麼說？蘇建榮表示，4,000億元是專案補助，主要是大林蒲遷村計畫，之前就已經決定了。800億元無法給，因為現在已是六都，不再是北高二都的環境。

蘇貞昌日前為民進黨高雄市長補選候選人陳其邁助選，端出他已核定與高雄有關的4,000億建設和投資案，主持人問到蘇建榮這件事。蘇建榮解釋，那是中央對高雄市的專案補助款，主要是大林蒲遷村計畫，「那是之前就已經決定了。」專案補助款是要地方來申請，中央來核定看補不補助、補助多少。

至於吳益政向中央討要800億元的統籌分配稅款，主持人同樣希望蘇建榮回答。蘇建榮說，民國100年以前，台灣的直轄市只有台北和高雄，100年以後是五都，103年增加桃園市這個直轄市，現在的行政區劃是六都的環境，統籌分配稅款的計算基礎不一樣了，不可能回到二都的計算基礎。

主持人問，台灣已經從二都變為六都，財政部收支劃分法20年沒動，是否在蔡總統這個任期修了？方向是什麼？蘇建榮並沒有提出修法方向，也沒有提到修法計畫，只提到兩點，第一，先做行政區劃，確定各地方範圍、以及他們要做多少事，才能談要給多少錢。第二，雖然財劃法沒修，但因應地方財政需求，自民國101年起，中央給地方的統籌分配稅款每年都增加1,000億到1,200億元。

蘇建榮指出，中央今年舉債增加，中央收入就那麼大，多分給地方，中央就少一點。坦白講，如果地方政府不努力，例如不增加非稅課收入，即便修了財劃法，地方政府還是會不夠。

稅款 財劃法 蘇建榮

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