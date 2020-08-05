蘇建榮：今年要舉債三、四千億元

財政部長蘇建榮今（5）日上午接受電台訪問指出，今年預期中央政府稅收短徵1,200億元，加上紓困的特別預算需求，預估今年要舉債三、四千億元，不過還在債限之內。

蘇建榮說，中央政府今年所得稅、貨物稅都短徵，稅收比預算數少，稅收比較樂觀的項目是證券交易稅，「5、6、7月平均每日股市成交量都有2,000億元，證交稅收會比預期來得高。」

所幸，他說，今年有兩筆大的非稅課收入，一筆是5G頻譜的標售，預算數是440億元，結果標出1,400多億元，比預期多出900多億元。另一筆是世貿三館的地上權案標脫，單權利金收入就320億元。

別忘了，蘇建榮說，今年還有紓困特別預算的大筆支出，從今年1月15日到明年的6月30日止，一年半期間預計支出4,200億元。加上前瞻基礎建設特別預算二階段5,100億元，分行執行。還有戰機採購的特別預算要2,400多億元。算下來，預計年底前要舉債三、四千億元。