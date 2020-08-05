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八稅法修正 財部排優先審

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

賦稅署署長許慈美昨（4）日表示，下個立法院會期有許多稅法修法，其中以即將屆期的貨物稅條例、加重重大惡意逃漏稅罰則的稅捐稽徵法等法案，較為優先，不過是否列為優先法案要由行政院決定。

財政部已預告修法的法案包括，貨物稅條例、所得基本稅額條例、稅捐稽徵法、證交稅條例、遺贈稅法、所得稅法、土地稅法及菸酒稅法。

許慈美接任賦稅署署長後，昨日首度主持統一發票中獎清冊記者會，對於下會期將推出的稅法修正案，她表示，部分法案仍在預告期間，會持續蒐集各界意見；部分法案例如遺贈稅法、所得稅法，則是配合民法下修成年年齡而配套修正，由行政院整體考量。

其中，貨物稅條例修法是針對汽機車汰舊換新減稅優惠，將原方案再延長五年，也就是汽車最多減稅5萬元、機車最多4,000元。至於是否要納入首購族購車優惠，她表示目前正在蒐集意見，產業界、經濟部、環保署的意見都要聽。

外界期待已久的證交稅條例修法，也就是權證避險證交稅稅率降至千分之1，許慈美表示，目前也在預告階段，預告期至9月中旬，也歡迎各界表達意見。

所得基本稅額條例修法則是針對未上市櫃股票交易逃漏稅問題「補破網」，財政部預計自2021年元旦起，恢復未上市櫃股票交易所得計入個人最低稅負制，若要順利於2021年正式上路，勢必也得在下會期修法完成。

貨物稅 證交稅 所得稅

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