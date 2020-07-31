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快查查被退稅了沒！第二批綜所稅退稅118億今早入帳

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
第二批綜合所得稅退稅今天入帳，今年九成五退稅是直接撥入納稅人帳戶。圖為綜合所得稅申報情形。報系資料照／記者杜建重攝影
第二批綜合所得稅退稅今天入帳，今年九成五退稅是直接撥入納稅人帳戶。圖為綜合所得稅申報情形。報系資料照／記者杜建重攝影

第二批綜合所得稅退稅今天一早入帳了，今年九成五退稅是直接撥入納稅人帳戶，北區國稅局官員表示，每家銀行的作業時間不同，有的31日凌晨入帳，有的要到早上9時上班後，納稅人可以查查看自己的退稅入帳了沒？

第二批退稅案件退的是6月2日至6月30日以網路申報、稅額試算服務透過線上及電話語音確認案件。全國各區國稅局統一在今日退稅，這一批退稅件數有74萬1,304件，退稅金額是118億6,623萬9,675元。

官員說，網路退稅案件在今天就全數退完了，下一批退稅案件主要是紙本申報的案件。

如果自己是網路申報的退稅案件，卻沒有收到退稅款怎麼辦？官員指出，可以向戶籍所在地的國稅局各分局或稽徵所查詢，目前的申報案件都在各分局或稽徵所處理，案子不在總局，直接向各地的稅捐機關查詢比較快。

如果是網路申報、又是退稅案件，卻沒收到退稅款，官員說，有可能是異常案件，例如申報扶養親屬異常等等，這類異常案件會被電腦擋下來，交由稅務員交查。

官員指出，以往都是在7月底才開始第一批退稅，今年因為延後截止報稅，又考慮有些家庭需要退稅款救急，因此提前在6月底退了第一批，如果是在6月1日以前做完網路申報的，可以查查退稅款是否入在6月底。

今年的綜所稅退稅案件比去年多，第一、二批合計退了295.2萬多件，退稅款469.6億多元，單退稅比去年同期多了142億多元。官員指出，因為扣繳額度並沒有調整，而今年報稅時多了長照扣除額、基本生活費調高，其他親屬免稅額條件亦有放寬。

稅款 國稅局

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