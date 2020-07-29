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二大減稅政策加持 今年綜所稅退稅469.6億元

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

今年綜合所得稅申報案將於本周五進行第二波退稅，台北國稅局今（29）日指出，在長照扣除額、基本生活費等減稅加持下，今年前二波退稅額合計高達469.6億元，五區國稅局所核定的退稅案件，總共高達295萬件，退稅件數及金額都較去年增加。

台北國稅局今日舉辦例行記者會，局長宋秀玲指出，光就台北國稅局境內案件而言，今年二波退稅合計就已經達到93.8萬萬元，而合計全台五區國稅局的話，合計退稅金額已經高達469.6億元。

宋秀玲表示，今年退稅額較去年同期而言，總退稅金額比去年新增了14.2億元，件數也增加15,093件，其實主要是增加了12萬元長照特別扣除額、以及不課稅的基本生活費提高4,000元，推測這二項稅制變動，是今年退稅件數、金額增加的主要原因。

台北國稅局表示，原則上如期申報案件都已經在這二波退稅中完成，但如果有些像申報資料異常的情況，譬如家庭關係有變動，因而影響免稅額及扣除額適用等，雖然報稅系統上顯示為退稅案件，國稅局可能會先暫緩退稅，待案件釐清後才退稅。

宋秀玲指出，其實大部分的退稅案件都是指定金融帳戶直撥退稅，但還是有大約4.4％民眾選擇採憑單退稅，不過為縮短納稅人領到退稅的時間，國稅局還是建議民眾提供存款帳戶，也不必擔心退稅憑單遺失、忘記兌領等情況。

國稅局 長照 綜所稅

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