臺銀：紙本三倍券兌領手續簡便快速

臺灣銀行今（26）日發布新聞稿指出，媒體以「三倍券兌領好折磨，店家：資訊張張都要寫手快斷了」為標題，傳稱商家兌領現金，要在每張三倍券背面寫上詳細資訊，此為錯誤訊息。

擔任三倍券經理行的臺灣銀行澄清，三倍券的兌領手續已簡化，有統一發票章的店家，僅需於三倍券背面蓋章，無須填寫存入帳號，沒有店章的自營作業者（例如：SOHO族、家庭美髮業者），僅需填寫身分證字號及銷售日期，根據實測，填寫一張花費不到五秒時間。至於三倍券兌領單就如同現行一般金融機構的存款憑條，每次兌領僅需填寫一張即可，三倍券兌領手續非常簡便。

臺銀指出，店家可持三倍券至全國60家金融機構的6,221處分支單位兌領，根據財政部官網資訊，首日（7月23日）兌領總張數已逾726萬張，兌領總金額已逾24億元。由於先前主管機關已提醒各兌付金融機構做好各項整備工作及規劃因應措施，經過7月23日及24日二個營業日，整體兌領過程平順，且秩序良好，並無兌領人潮壅塞或爭議等情形。