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台中稅務局推出視訊補單 10分鐘拿單頗便民

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市地方稅務局推出「便民視訊發證補單宅配便」 不必為了補單跑一趟。圖／台中市稅務局提供
台中市地方稅務局推出「便民視訊發證補單宅配便」 不必為了補單跑一趟。圖／台中市稅務局提供

台中市政府地方稅務局推出創新便民措施「視訊發證補單宅配便」市民不須出門、不用憑證，LINE搜尋ID「taichungtax2」加入「台中市政府地方稅務局2」LINE帳號，或Skype搜尋「台中市政府地方稅務局電話客服中心」就可輕鬆藉視訊通話確認身分，全程約10分鐘，就可收到稅單或繳納證明。

稅務局說明，凡房屋、土地或車輛所有權人可在平常上班時間，週一到週五早上8時至12時、下午1時至5時，使用LINE或Skype視訊功能補發房屋稅地價稅繳納證明，在開徵期間補發使用牌照稅、房屋稅、地價稅當期稅單。

稅務局表示，服務人員在視訊過程中會全程錄音錄影，確認民眾身份後，系統會發送驗證信至民眾電子郵件信箱，待民眾確認後，系統2分鐘內將收到申請稅單或繳納證明，整個過程10分鐘。

稅務局提醒最晚需在申請當晚9點前確認完成，才可取得已加密的稅務文件，逾時須重新申請，免費專線0800-000-321或04-2258-5000轉分機1接電話客服中心，專人服務。

視訊 LINE 房屋稅 Skype 地價稅 牌照稅

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