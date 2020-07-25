台南7成多列印發票 國稅局：雲端發票雙重獎項自動對獎

今年截至目前，全台開立發票數達44億8675萬張，其中近4成為雲端發票，不過，因南北民眾消費習慣差異，雲端發票集中在雙北，占了5成。根據南區國稅局台南分局統計，原台南市區今年至今所開的發票僅有24％是雲端發票，也就是將近7成多仍選擇列印發票，但其實雲端發票不僅能節省紙張，每期還加開專屬對獎100萬元15組，且不必自己對獎非常方便。

南區國稅局台南分局長蘇栢玉分析，原台南市區目前24％雲端發票量，仍有努力空間，目前主要是因部分廠商認為導入電子發票需要成本，且員工要教育訓練，需要一筆開銷；消費者則多半是因使用習慣問題，對列印出來的發票比較有安全感，擔心中獎可能不會接獲通知。

國稅局指出，使用雲端發票，只要下載財稅局的「統一發票兌獎」App並進行註冊，到店家消費時提供手機條碼，即可將發票存放在雲端，且能結合悠遊卡、信用卡、百貨公司會員卡、賣場會員卡等歸戶載具，就能連結消費記錄，統統自動對獎。

蘇栢玉說，雲端發票不僅能減省紙張，免印花稅，每期還加開專屬對獎100萬元15組、2000元1萬5千組、500元50萬組，總獎金高達2.95億元，等於是有雙重中獎機會，且不必自己對獎，盼今年能達到28％的使用率。