新購機車 擬減徵貨物稅

機車貨物稅近期成為備受關切的稅制之一，目前已預告延長，不過由於輿論及廠商期待新出廠機車也應享減稅優惠，財政部常務次長李慶華昨（24）日表示，相關訴求財政部都聽到了，待8月31日草案預告結束後，將展開跨部會討論，將廠商建議納入考量。

目前汽機車仍是少數課徵貨物稅的商品之一，其中對機車依出廠銷售價格課徵17％貨物稅，不過可透過汰舊換新政策，退還其中4,000元貨物稅到消費者手上。由於退稅措施期限將屆，財政部日前已預告《貨物稅條例》修正草案，擬將退稅措施實施期限延長至2026年，引發廠商不滿，出面指機車長年面對課營業稅、貨物稅、牌照稅等多重課稅的問題。

李慶華表示，目前全台共有1,300多萬輛機車，其中有668萬餘輛是十年以上的舊車，如果直接減徵新車貨物稅，就變成舊車仍在路上跑，持續製造空汙，因此才以汰舊換新政策，讓民眾逐漸淘汰舊機車，退稅措施從2016年實施至今，已經有177萬輛機車車主受惠，相當於成功汰換全台13％的老舊機車。

至於廠商喊話將新購機車也納入退稅範圍，李慶華表示，這個意見財政部已經聽到，會納入考量，法案預告期間將繼續蒐集意見，並與交通部、經濟部、環保署等跨部會共同討論，將草案往最合理的方向調整。