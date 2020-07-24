會計師看時事／落實法遵機制的三個目的

經濟日報 / 鄭淑芬（勤業眾信智財風險管理服務副總經理）

最近鬧得沸沸揚揚的廣明與惠普（HP）就先前反托拉斯案達成和解協議，使纏訟多年的官司告一段落。對於此類跨越國境、蔓延全球的法規遵循問題，已升溫成為另類的商業競爭手段。尤其在友達光電的反托拉斯案件後，台灣企業雖對於全球法令遵循提高了警戒，但在細部操作上，常因經驗不足而無法建立有效的法規遵循機制。

面對數位轉型「萬物聯網」的數位時代，物聯網與區塊鏈、AI、5G等技術的結合，將帶來許多創新，其背後隱藏的法令遵循／合規風險，特別是資安風險，將會成為創新服務不穩定的變數。

所謂法令遵循／合規主要是在控制「合規風險」，當公司未遵循法令規範、公司內部政策及程序時，可能產生法令遵循事故的風險。而法令遵循風險領域，依據公司攸關之風險不同，亦會有不同之法令遵循風險領域攸關順位。

以5G服務為例，5G帶來新商機同時也帶來資安和智財權風險，台灣的5G通訊製造或代工業者面臨此波IoT商機更應該瞭解各國通訊標準及資安要求，才能確保自己的物聯網相關產品及方案可順利進入市場，鑑此，企業應思考如何因應不同市場的法令遵循／合規需求而調整布局超前部署。

以下我整理出企業面臨法令遵循風險的六個挑戰和推行法令遵循機制的三大目的：

企業面臨法令遵循風險的六個挑戰：無法掌握法令法規的更新、未能正確解讀法令法規的內容、未能內化法令法規要求至營運流程、員工不清楚法令法規要求及其影響、缺乏即時偵測與防阻違法風險之機制、跨業或跨國經營時，未能及時注意相關法規影響。

推行法令遵循機制的三大目的：

一、維護市場競爭力：確保公司營運確實遵循外部法令與公司內部程序及政策，降低公司的經營風險與責任。

二、保護公司名譽：員工的守法及道德意識，為法令遵循最重要的根本，防止違法行為有助於保護公司聲譽及品牌形象。

三、降低裁罰風險：公司建立遵法制度有助於降低違反法令的機率及衝擊，企業履行善良管理人責任，降低裁罰風險。

因應不同市場的法令遵循 企業應有的作為。勤業眾信建議，企業應就法令遵循風險建置屬於自身的法令遵循機制，首先就法令遵循評估、法規遵循風險改善、控制設計與導入控制自評；再透過專案導入進行適法性識別，和評估各領域之風險程度，最後決定對公司法遵風險順位及辨識法規責任單位。

此外，更可佐以法令遵循管理系統，例如：法遵人員儀表板藉由專案執行，持續改善、強化公司作業流程與內部控制，及作業單位之參與，可將遵法意識、內部控制之理念內化於公司各單位之人員。

法令遵循制度屬內部控制制度的一環，有關內部控制三道防線（第一道防線：自行查核制度；第二道防線：法令遵循制度、風險管理機制；第三道防線：內部稽核制度）功能。

企業建立良好之法令遵循機制，以之作為維護誠信經營核心價值的方法之一，並將其納為組織文化之一環，建立整體性的法令遵循文化。

5G 物聯網 資安

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