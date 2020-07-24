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申請復業 別忘報繳營業稅
隨著新冠肺炎疫情趨緩，不少營業人停業又復業，北區國稅局表示，針對使用統一發票的業者，即便申請復業後未馬上開始營業，仍要如實申報當期的營業稅，而不是等到實際開業才申報。
官員表示，依《加值型及非加值型營業稅法》第35條規定，凡是使用統一發票的營業人，不論有無銷售額，都應以每二個月為一期報繳營業稅，實務上最常出狀況的，就是在開業或復業初期的公司，因還沒產生銷售額，疏忽未申報營業稅，而遭處以滯報金或怠報金。
官員指出，轄內有間公司在2月15日申請復業，卻忘記報1-2月期營業稅，被開罰核定怠報金3,000元。
官員表示，雖然該公司主張3月1日才開始業外營業，但是對國稅局而言，公司於2月15日起就已經申請復業，就算1-2月期沒有銷售額，還是要依規定向主管稽徵機關申報當期銷售額，並駁回業者的復查。
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