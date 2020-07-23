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6月青安購屋貸款撥款66億元 今年單月最高

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

青年安心成家購屋優惠貸款的撥款今年逐月攀高，財政部公布6月撥款66億元，是今年以來各月最高。

隨著國內疫情和緩，不動產交易回升，青安貸款撥款金額也快速攀升。今年1月撥款36億元、2月39億元、3月43億元，5月站上50億元，6月來到66億元。6月撥貸1,369戶。

為有利於首購族降低貸款負擔，公股銀行109年延續上年辦理青安貸款一段式、二段式機動利率，及混合式利率三種方案。今年3月央行降息1碼（0.25個百分點），加以八大公股銀行配合新冠肺炎疫情紓困，自用住宅房貸降息2碼，為期半年，二段式前二年期間青安貸款最優惠利率僅0.94%，致青安房貸略有升溫，6月撥貸戶數、金額為今年以來各月最高。

青安貸款 疫情紓困 降息

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