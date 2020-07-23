藝品交易分離課稅 財政部：違反稅制

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
財政部次長李慶華表示，現行稅制已具國際競爭力，分離課稅恐無法落實量能課稅原則，引發租稅公平疑慮。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
財政部次長李慶華表示，現行稅制已具國際競爭力，分離課稅恐無法落實量能課稅原則，引發租稅公平疑慮。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「關於藝術品拍賣所得稅制，現行規定已具相當競爭力，不樂見破壞稅制違反租稅公平。」針對藝術品交易公聽會所提分離課稅等訴求，財政部次長李慶華表示，現行稅制已具國際競爭力，居住在台灣的拍賣者實質租稅負擔率僅0.3%~2.4%，分離課稅無法落實量能課稅原則，恐引發租稅公平疑慮。

效果類似分離課稅

李慶華指出，為簡化個人提供古董級藝術品拍賣所得之計算規定，財政部核釋，自105年1月1日起，個人提供古董及藝術品在我國參加拍賣會，如未能提示足供認定交易損益之證明文件者，以拍賣收入按6%純益率計算所得課稅。

「非居住者按20%稅率計算應納稅額，實質租稅負擔為1.2%，其效果類似分離課稅。」李慶華補充，居住在台灣的拍賣者併入綜合所得總額辦理結算申報，按5%至40%稅率課稅，實質租稅負擔僅0.3%~2.4%；發布後，105年居住在台灣的拍賣者拍賣收入平均租稅負擔率僅0.57%，遠低於104年的7.92%，也低於香港的0.5%及中國的2%~3%，具國際競爭力。

違反量能課稅原則

「如採分離課稅，恐產生兩項爭議：」李慶華指出，首先，違反量能課稅原則，若採分離課稅，所得人適用累進稅率低於分離課稅之稅率者，將使其稅負加重；反之，高所得反而減輕稅負，恐引發租稅公平疑慮。其次，違反合併課稅原則，且恐引發其他類型所得要求比照適用，不利稅制完整性。

針對「個人創作藝術品首次出售所得免稅」的建議，李慶華強調，認定首次出售具困難性，容易引發爭議，且藝術家初期多沒沒無聞，首次出售的藝術品恐難高價出口，對其免稅無實益。此外，依身分別免稅將引發差別待遇的疑慮，為維護所得稅制公平性及合理性，尚不宜針對特定交易行為所得給予租稅差別待遇。

納入洗錢防制規範

法務部檢察官黃惠欣也表示，國際防制洗錢金融行動組織（FATF）已指出，高價藝術品、文物、奢侈品極易被利用於洗錢或資助恐怖活動，但是否納入洗錢防制規範，交由各國依本國風險評估決定。若認為有必要納入，可依《洗錢防制法》第5條第3項第5款指定，應與業者溝通，參考其意見及產業特性訂定規範。

【更多精采內容，詳見

李慶華 洗錢 競爭力

延伸閱讀

立委籲振興藝術品交易 李永得：研擬與所得稅分離課徵

財政部109年統一發票盃路跑 屏東場即將開跑

機車貨物稅 財政部重申：不宜調降或免稅

機車貨物稅變向成為奢侈稅？ 財政部4點回應

相關新聞

藝品交易分離課稅 財政部：違反稅制

「關於藝術品拍賣所得稅制，現行規定已具相當競爭力，不樂見破壞稅制違反租稅公平。」針對藝術品交易公聽會所提分離課稅等訴求，財政部次長李慶華表示，現行稅制已具國際競爭力，居住在台灣的拍賣者實質租稅負擔率僅0.3%~2.4%，分離課稅無法落實量能課稅原則，恐引發租稅公平疑慮。

電子計算機發票 明年停用

為推動統一發票電子化，南區國稅局提醒，旅館、飯店以及部分傳產製造業最常使用的「電子計算機發票」，即將在明年初停用，呼籲業...

地價稅減免 9月22日前申請

家庭成員遷入戶籍到自有房屋後，可以直接在戶政機關辦理地價稅優惠，但切記要在今年9月22日前申請，否則將會影響今年繳稅額度...

自用宅閒置 當心課囤房稅

原有自用住宅因需求改變、新購房屋等原因而閒置，要留意稅務上兩個重點，就地價稅方面，即便房屋閒置，還是可以持續享有自住優惠...

海外處分大陸事業 留意稅事

面對國際貿易及兩岸局勢動盪，勤業眾信建議，如果台商有意脫手中國大陸事業，可尋求第三地海外交割，但仍要留意資本利得稅、土地...

法律頻道／股權代持 當心投資糾紛

在法律層面上，有太多投資糾紛都是來自於「借名登記」這檔事。所謂借名登記，指的是出資者，也就是「實際所有人」與「登記所有人...

發票200萬元獎 四張未領

財政部賦稅署昨（21）日表示，今年3-4月期統一發票共開出11張1,000萬元特別獎、16張200萬元特獎，截至目前為止...

公務車認列折舊費 上限250萬

公務車是許多公司業務上必須的資本支出，然而相關支出列費節稅卻有限制，中區國稅局提醒，即便購買高單價的乘人小客車，最多仍只...

企業賣舊制地 拆除費列成本

企業出售長年持有的舊制土地，如果採直接售地、跟買家約定先拆除地上房屋，這種交易模式當中，地上房屋原有價值及拆除成本，都可...

外商賣地 留意房地合一重稅

房地合一稅上路多年，特別針對曾在台灣賣地獲利的外商公司，要特別留意二大特殊規定，首先就稅率方面，國稅局將會依房地持有時間...

稅務小達人漫畫徵件比賽 得獎作品明刊登聯合報

財政部北區國稅局新莊稽徵所舉辦稅務宣導四格漫畫徵件比賽，經過兩階段評選公布優勝名單，前3名作品將刊登明(22日)天聯合報...

綜所稅第二批退稅7月底入帳 紙本申報下一波

108年度個人綜合所得稅第二批退稅，將於7月31日撥入納稅義務人指定帳戶或當天寄發退稅憑單，各國稅局同步作業。南區國稅局...

熱門新聞

客庄旅遊券延長至28日改新登記方式 客委會主委道歉

行政院會通過「紓困3.0」追加2100億預算 全數舉債支應

聯電大爆發 晶圓訂單滿手

藝Fun券好好玩？孫大千：政府展開個資大數據收集行動

各式加碼補助券 孫大千：史上最大個資大數據收集行動

緯創、和碩入股紅色鏈 進逼鴻海龍頭地位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。