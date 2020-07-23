藝品交易分離課稅 財政部：違反稅制

「關於藝術品拍賣所得稅制，現行規定已具相當競爭力，不樂見破壞稅制違反租稅公平。」針對藝術品交易公聽會所提分離課稅等訴求，財政部次長李慶華表示，現行稅制已具國際競爭力，居住在台灣的拍賣者實質租稅負擔率僅0.3%~2.4%，分離課稅無法落實量能課稅原則，恐引發租稅公平疑慮。

效果類似分離課稅

李慶華指出，為簡化個人提供古董級藝術品拍賣所得之計算規定，財政部核釋，自105年1月1日起，個人提供古董及藝術品在我國參加拍賣會，如未能提示足供認定交易損益之證明文件者，以拍賣收入按6%純益率計算所得課稅。

「非居住者按20%稅率計算應納稅額，實質租稅負擔為1.2%，其效果類似分離課稅。」李慶華補充，居住在台灣的拍賣者併入綜合所得總額辦理結算申報，按5%至40%稅率課稅，實質租稅負擔僅0.3%~2.4%；發布後，105年居住在台灣的拍賣者拍賣收入平均租稅負擔率僅0.57%，遠低於104年的7.92%，也低於香港的0.5%及中國的2%~3%，具國際競爭力。

違反量能課稅原則

「如採分離課稅，恐產生兩項爭議：」李慶華指出，首先，違反量能課稅原則，若採分離課稅，所得人適用累進稅率低於分離課稅之稅率者，將使其稅負加重；反之，高所得反而減輕稅負，恐引發租稅公平疑慮。其次，違反合併課稅原則，且恐引發其他類型所得要求比照適用，不利稅制完整性。

針對「個人創作藝術品首次出售所得免稅」的建議，李慶華強調，認定首次出售具困難性，容易引發爭議，且藝術家初期多沒沒無聞，首次出售的藝術品恐難高價出口，對其免稅無實益。此外，依身分別免稅將引發差別待遇的疑慮，為維護所得稅制公平性及合理性，尚不宜針對特定交易行為所得給予租稅差別待遇。

納入洗錢防制規範

法務部檢察官黃惠欣也表示，國際防制洗錢金融行動組織（FATF）已指出，高價藝術品、文物、奢侈品極易被利用於洗錢或資助恐怖活動，但是否納入洗錢防制規範，交由各國依本國風險評估決定。若認為有必要納入，可依《洗錢防制法》第5條第3項第5款指定，應與業者溝通，參考其意見及產業特性訂定規範。

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