自用宅閒置 當心課囤房稅

原有自用住宅因需求改變、新購房屋等原因而閒置，要留意稅務上兩個重點，就地價稅方面，即便房屋閒置，還是可以持續享有自住優惠稅率。

但房屋稅方面，閒置住宅就不能再依自住稅率課稅，而可能會被視為非自住房屋，被課徵囤房稅。

台中市政府地方稅務局指出，2014年《房屋稅條例》修正通過，條例第5條規定，住家用房屋稅率區分為「自住住家用」及「非自住住家用」稅率，後者就是俗稱的囤房稅，以台中市為例，自住用稅率為1.2％，非自住用稅率為1.5％。

據瞭解，目前全台多數地區非自住稅率皆設為1.5％，僅台北市、宜蘭縣、連江縣課徵較高稅率。

而即便過去曾經適用自住稅率，但如果國稅局發現這間房子已經空置，那麼雖然使用執照所載明房屋用途仍為「住宅」，就可能會被視為「非自住」，因而按非自住稅率課稅。

官員指出，稅務局通常會在每年進行二波清查，上半年約從2月到4月左右，下半年則是從6月到11月，派員勘查轄內房屋的使用情形，確認房屋空置並改課非自住稅率。

地價稅方面則有不同規定，官員指出，一般地價稅至少要依千分之10以上稅率課稅，但是自住用地有特別的稅率，只要依千分之2稅率課稅即可，對於空屋課稅的規定，也和房屋稅不同。

官員指出，其實房屋稅對自住的定義相對較嚴格一點，因此認定空屋後會加重稅率，不過地價稅方面主要是看家人是否設有戶籍，其次是以出租、營業情形來認定自住與否，因此只要有設戶籍，且未出租營業，即便是空屋，仍可持續享有自住用地優惠稅率。

地價稅自住用地優惠，針對每位地主本人、配偶及未成年子女，全國只能有一處享優惠稅率，官員提醒，但如果家族四散多處住所，還是可以讓成年子女、父母或岳父母等尊親屬設立戶籍，增加全家族享受優惠稅率的範圍。