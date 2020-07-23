地價稅減免 9月22日前申請

家庭成員遷入戶籍到自有房屋後，可以直接在戶政機關辦理地價稅優惠，但切記要在今年9月22日前申請，否則將會影響今年繳稅額度。

高雄市稅捐處官員指出，地價稅自用住宅優惠須主動提出申請，新購房屋取得的土地，或搬家後的新戶籍地，仍可能還是適用一般用地稅率，務必留意及早向稅捐處申請優惠資格。

地價稅是在每年11月開徵，一次就是收取全年的地價稅，凡是自用住宅、工業用地、加油站、騎樓、道路、寺廟使用等符合優惠的土地，都要記得在9月22日前提出減免申請，才能在當年11月開徵時，享全年的地價稅優惠，錯過了就得等明年。

以自住用地為例，地主應該在9月22日將本人、配偶或直系親屬戶籍遷入，再向稅捐處提出地價稅自住用地優惠申請。

官員指出，目前還有一項便民的服務，是針對地主本人到戶政機關遷入戶籍的同時，可以順便請戶政人員通報，遷入資料到稅捐處申請地價稅優惠。