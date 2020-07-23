海外處分大陸事業 留意稅事

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
台商若脫手中國大陸事業，可尋求第三地海外交割，但仍要留意資本利得稅等議題。（新華社）
台商若脫手中國大陸事業，可尋求第三地海外交割，但仍要留意資本利得稅等議題。（新華社）

面對國際貿易及兩岸局勢動盪，勤業眾信建議，如果台商有意脫手中國大陸事業，可尋求第三地海外交割，但仍要留意資本利得稅、土地增值稅等大陸稅負議題。

勤業眾信昨（22）日舉辦線上稅務論壇，會計師徐曉婷指出，近幾年因為大陸客觀經營環境變遷，不少台商企業選擇縮減經營規模，或直接退出大陸市場，然而雖然可以直接賣資產、廠房、土地使用權等資產，但是稅務成本相對較重，而且出售後資金匯出，還是要通過大陸外匯管制的關卡，因此不少台商選擇直接出售大陸公司股權。

徐曉婷指出，但如果要直接出售大陸子公司股權，金流上還是會面臨外匯管制問題，又考慮到台商現有投資架構，多半在BVI、薩摩亞等地設立公司，控股大陸子公司，因此建議台商也可向大陸買家洽商，在海外第三地進行境外股權交割，以便迅速取得流動資金。

然而即便在海外交割，大陸方面還是有不少稅負要面對。徐曉婷表示，大陸的資本利得稅是採穿透課稅，因此境外交易股權後，仍要以交割價減除原始投資成本，課徵10％資本利得稅。

徐曉婷指出，大陸土地增值稅最重將達60％，即便是賣股權，也還是有可能被稅局認定為土地交易。

圖／經濟日報提供
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台商 外匯 陸客

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