電子計算機發票 明年停用

為推動統一發票電子化，南區國稅局提醒，旅館、飯店以及部分傳產製造業最常使用的「電子計算機發票」，即將在明年初停用，呼籲業者及早完成系統建置、轉換為電子發票。

官員表示，為落實節能減碳及推動電子發票政策，財政部從2017年開始，就已經不再核准營業人申請開立電子計算機發票。但由於許多業者反映轉換系統還需要時間，去年5月修正《統一發票使用辦法》時，又把期限延長一年，也就是讓既有業者，可以繼續電子計算機發票到2020年12月31日止，從2021年1月1日起就要全面停止使用。常見的細長型收銀機發票有行業別限制，主要以經營零售業者才能開。

國稅局呼籲，電子計算機統一發票落日期限就要到了，有意轉換使用電子發票的營業人要加緊腳步，以免陷入無法開發票的窘境。