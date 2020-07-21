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綜所稅第二批退稅7月底入帳 紙本申報下一波

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
圖為報稅資料照。報系資料照片
圖為報稅資料照。報系資料照片

108年度個人綜合所得稅第二批退稅，將於7月31日撥入納稅義務人指定帳戶或當天寄發退稅憑單，各國稅局同步作業。南區國稅局官員說：「簡單說，採網路申報者會在這一波全部退完。」

下一波退稅會在9月30日，下一波退的是採紙本申報的案件。

第二批退稅案件是6月2日至6月30日採用網路申報、稅額試算以網路或電話語音確認回復的案件。南區國稅局指出，第二批退稅尚在作業中，無法確定退稅案件有多少？退稅金額有多高？

第一批退稅是在6月30日，主要退的是5月1日到6月1日的網路申報案件。

南區國稅局表示，會事先發布退稅日期是提醒納稅人注意，注意查詢退稅款是否入帳，是否收到退稅憑單。退稅憑單的兌領期限，是從7月31日起至9月30日止，民眾持憑單向指定的金融機構兌領或提出交換。金額不滿5,000元者，可就近向指定付款銀行兌領現金，其餘均須提出票據交換才能領到退稅款。

國稅局 稅款 所得稅

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