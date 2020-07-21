財政部所屬事業績效獎金 這3家公司平均每人超過30萬
財政部年報出爐，揭露所屬事業107年度的經營績效獎金，其中四家公司平均每人獎金逼近30萬或超過30萬元，比一年的基本工資還高。
107年度的基本工資月薪是2.2萬元，一年是26.4萬元，這是底層員工一年才賺到的工資，財政部幾家事業發的獎金就超過了。
根據財政部剛出爐的年報，台灣金控107年度平均每人績效獎金是34.6萬元，台灣銀行是29.7萬元，中國輸出入銀行是33.2萬元，台灣土地銀行是32.4萬元。
台灣菸酒公司也不低，平均每人績效獎金是26.1萬元，財政部印刷廠是25.1萬元。台銀人壽是13.9萬元，台銀綜合證券是17.5萬元，兩家公司稍低，不及20萬元。
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