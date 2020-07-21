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錯過威力彩 別再錯過200萬！3-4月統一發票特獎還有四張沒領
錯過威力彩頭獎，別再錯過發票大獎！財政部賦稅署表示，今年3-4月期統一發票共開出11張1,000萬元特別獎、16張200萬元特獎，截至目前為止，1,000萬獎已全數兌領完畢，不過200萬特獎還有四張未領，提醒中獎民眾把握兌領期限。
賦稅署指出，四張未兌領200萬元特獎發票分別是在桃園市中壢區的城市車旅龍岡站停車花費30元、在台南市新營區小北百貨花185元購買生活用品、高雄市苓雅區田園小鎮購買109元的食品、高雄市岡山區花100元購買遊戲點數。
而16張1,000萬特別獎則是全數已兌領完畢，這是自有1,000萬獎以來，第四次全數兌領完畢。前三次紀錄分別是2011年的1-2月期及11-12月期，以及2012年的7-8月期。
財政部提醒中獎幸運兒把握兌獎期間，可在9月7日前領獎，若民眾使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領全部獎項，方便又安全。
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