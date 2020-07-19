離婚前再想想！配偶關係是否存續會影響汰舊換新退稅
離婚前再想想！依據貨物稅條例規定，汽機車汰舊換新退稅優惠，有規定新舊車車主必須登記為同一人、配偶或二親等以內親屬，才可適用減徵貨物稅。財政部高雄國稅局提醒，「購買新車」到「報廢舊車」之間，必須持續具備配偶關係，若中間離婚，將無法享受退稅優惠。
高雄國稅局表示，民眾熱烈響應汽機車汰舊換新減徵優惠政策，但過去也常發現三大類誤判情形，提醒民眾特別留意，以免影響權益。
首先是夫妻關係。依規定購買新車至完成報廢中古車兩者間，皆應持續具備配偶關係，才能適用減徵優惠，例如仍是夫妻時買新車，但離婚後才報廢中古車，就無法適用，離婚前要再多想想，別錯失省荷包機會。
第二種是叔姪、舅舅與外甥之間，國稅局表示，這兩者並不屬於二親等以內親屬，而是三親等，也就是叔叔舊車報廢、登記新車在姪子名下，無法享受汰舊換新優惠。
第三種則是養父母或原生家庭關係，有一位黃先生詢問國稅局，他年幼時被親生父親的兄弟收養，如果自己名下舊車報廢，並將新車登記在親生父親名下，是否可以退稅？答案是無法。因為當收養關係存續中，與親生父母的權利義務不能恢復，雙方不具有二親等以內關係，也就無法適用這項優惠。
但是若是將新車登記在養父母名下，就符合規定，可申請汰舊換新退稅。
國稅局表示，民眾有換車需求可把握汰舊換新減稅優惠，不過記得舊換新時要留意相關規定，以免遭國稅局打槍，錯失節稅機會。
汽機車汰舊換新減徵優惠自2016年上路以來，獲得不少民眾響應，汽車最多可減徵5萬元、機車最多減徵4,000元。這項減稅優惠將在明年1月到期，不過財政部已預告修法草案，預計將延長五年至2026年。
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